Korčokovo ministerstvo prehovorilo o tom, ako prebehne obmedzovanie vydávania víz ruským občanom.

BRATISLAVA/MOSKVA - Ruská okupácia Ukrajiny už trvá viac ako polovicu roka a za ten čas sa na ruskú stranu zniesla veľká kopa kritiky a sankcií, ktoré do určitej miery aj skomplikovali ekonomický život Ruska. To však zrejme nie je všetko, pretože viaceré štáty začínajú hovoriť o obmedzovaní vydávania víz ruským občanom. Svoje k tomu už povedali Lotyši aj Estónci a rozsiahlu debatu už vedie aj Poľsko. Ako sa zachováme my?