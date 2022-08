Okupácia nám na dlhé obdobie zobrala slobodu: Pripomíname si čierny deň v našej histórii! Ako prebiehala operácia Dunaj?

BRATISLAVA - Invázia sovietskych vojsk a armád Varšavskej zmluvy z 21. augusta 1968 sa na Slovensku pripomína od roku 2021 ako pamätný deň. Poslanci Národnej rady (NR) SR 3. novembra 2020 rozhodli, že do zoznamu pamätných dní pribudne 21. august ako Deň obetí okupácie Česko-Slovenska. V ten istý deň odsúhlasili aj to, že 21. jún sa bude pripomínať ako pamätný deň - Deň odchodu okupačných vojsk sovietskej armády z Česko-Slovenska.

V nedeľu 21. augusta uplynie 54 rokov od okamihu, keď vojská Sovietskeho zväzu, Poľska, Maďarska, Nemeckej demokratickej republiky (NDR) a Bulharska obsadili Československú socialistickú republiku (ČSSR). Invázia bola najväčšou ozbrojenou akciou v Európe od konca druhej svetovej vojny. Začala sa v noci z 20. na 21. augusta 1968.

Okupácia Československa vojskami Varšavskej zmluvy z 21. augusta 1968.



Počet obetí spojených s vpádom a prítomnosťou sovietskych vojsk sa odhaduje na viac ako 400. Na invázii pod krycím názvom Operácia Dunaj sa zúčastnilo 27 bojových divízií a jedna letecká armáda. Intervenčným jednotkám v počte približne 700.000 vojakov s 800 lietadlami, 6300 tankami a 2000 delami a raketami velil generál J. G. Pavlovskij.

21. august 1968: Muž sa usiluje zastaviť tanky v Bratislave



Operácia mala zastaviť demokratizačný proces v ČSSR známy ako Pražská jar. Počas nej sa časť komunistických funkcionárov pokúsila o zvrat politiky smerom k demokracii. Na čelo demokratizačného procesu sa postavil Alexander Dubček, od januára 1968 prvý tajomník Ústredného výboru (ÚV) Komunistickej strany Československa (KSČ). Okrem neho patrili k vedúcim politickým osobnostiam tohto procesu aj Oldřich Černík či Josef Smrkovský.

Okupácia Československa vojskami Varšavskej zmluvy z 21. augusta 1968.



Na aprílovom zasadnutí ÚV KSČ v roku 1968 sa prijal Akčný program KSČ, ktorý obsahoval viaceré návrhy na reformy - posilnenie slobody tlače, rozšírenie občianskych práv, ekonomické zmeny a pripúšťal aj možnosť vlády viacerých strán. Na podporu reforiem vznikla aj výzva Dvetisíc slov, ktorú v júni 1968 skoncipoval spisovateľ Ludvík Vaculík a podpísalo ju množstvo literátov, vedcov, športovcov i široká verejnosť. Pozitívna odozva myšlienok Pražskej jari v spoločnosti bola však dôvodom, prečo sa o situáciu v ČSSR začali intenzívnejšie zaujímať predstavitelia Sovietskeho zväzu.

Okupácia Československa vojskami Varšavskej zmluvy z 21. augusta 1968.



Sovietske vedenie začalo požadovať rázny postup proti antisocialistickým silám v ČSSR. V dňoch 20. až 30. júna 1968 sa v Československu konalo vojenské cvičenie Varšavskej zmluvy pod názvom Šumava, pričom sovietske jednotky odkladali odchod z ČSSR až do prelomu júla a augusta. Od 29. júna do 1. augusta trvalo známe rokovanie medzi členmi Predsedníctva ÚV KSČ a Politického byra Ústredného výboru Komunistickej strany Sovietskeho zväzu (ÚV KSSZ) v Čiernej nad Tisou. Krátko nato, 3. augusta 1968 v Bratislave predstavitelia Sovietskeho zväzu, NDR, Poľska, Maďarska a ČSSR podpísali tzv. Bratislavskú deklaráciu, v ktorej bola zakotvená aj Brežnevova doktrína: právo Sovietskeho zväzu intervenovať v spojeneckých štátoch.

Okupácia Československa vojskami Varšavskej zmluvy z 21. augusta 1968.



O okupácii Československa sa rozhodlo v Moskve 18. augusta 1968 na stretnutí generálnych tajomníkov komunistických a robotníckych strán krajín Varšavskej zmluvy. Pod smutne známym tzv. pozývacím listom, ktorého originál odovzdal v júli 1992 ruský prezident Boris Jeľcin prezidentovi Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky (ČSFR) Václavovi Havlovi, boli podpísaní predstavitelia konzervatívneho krídla KSČ Alois Indra, Drahomír Kolder, Oldřich Švestka, Antonín Kapek a Vasiľ Biľak. Vedúci predstavitelia KSČ na čele s Dubčekom boli násilne prevezení do Moskvy, kde pod nátlakom podpísali súhlas s pobytom intervenčných vojsk - tzv. moskovský protokol, ktorý ako jediný nepodpísal František Kriegel.

Okupácia Československa vojskami Varšavskej zmluvy z 21. augusta 1968.





Pobyt sovietskych vojsk v Československu legalizovala zmluva zo 16. októbra 1968, ktorú 18. októbra 1968 schválilo Národné zhromaždenie. Dokument podporilo 228 poslancov, desať sa ich zdržalo a štyria hlasovali proti: František Kriegel, František Vodsloň, Gertruda Sekaninová-Čakrtová a Božena Fuková. Okupácia a následný pobyt sovietskych vojsk zmrazili akékoľvek nádeje reformovať komunistický systém v ČSSR. V apríli 1969 nastúpil Gustáv Husák do funkcie prvého tajomníka ÚV KSČ a začal sa proces normalizácie. Postupný odchod sovietskych vojsk sa uskutočnil až po novembri 1989. Posledný vojenský transport z územia bývalého Československa vypravili 19. júna 1991.

Okupácia Československa vojskami Varšavskej zmluvy z 21. augusta 1968.



Mladí proti fašizmu: Režim by sme tu mali do roku 2043

V rámci 54. výročia od okupácie Československa Sovietskym zväzom iniciatíva Mladí proti fašizmu poukázali na to, ako by to vyzeralo, ak by sa história udiala v súčasnosti. "V sobotu o pol dvanástej vstúpi na naše územie pol milióna vojakov Varšavskej zmluvy. O polnoci už bude Maďarskou armádou obsadená celá Bratislava a ďalšie jednotky získajú kontrolu nad celým východným Slovenskom. Naši vojaci nebudú krajinu brániť. Ráno už budú zatknutí predstavitelia našej krajiny a pod zámienkou socialistickej normalizácie nám sovieti zoberú akékoľvek nádeje na slobodu až do roku 2043," upozornila iniciatíva.

Ako dodali, do vtedajšieho Československa prišlo 27 vojenských divízií so šesť tisíc tankami, 800 lietadlami a 2000 delami. "Zámienkou na inváziu bol pozývací list zradcov z komunistickej strany, ktorým sa spolu s Kremľom nepáčili reformy vtedajšej vlády a možnosť, že naša krajina by sa uberala svojou vlastnou cestou. Posledný vojak odišiel z nášho územia až dva roky po páde socializmu, v roku 1991," uzavreli.

Historik: Hlasom ľudu sa stal rozhlas

O tom, že Československo (ČSSR) v noci z 20. na 21. augusta 1968 obsadzujú vojská Varšavskej zmluvy, sa jeho obyvatelia dozvedeli z vysielania rozhlasu. Hlásatelia ich upokojovali, že v tom nie sú sami a stojí za nimi vedenie štátu. To bol podľa českého historika Milana Bártu z Ústavu pre štúdium totalitných režimov rozhodujúci moment, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe. "Sprisahanci sa síce pokúsili obsadiť rozhlas a prerušiť vysielanie, to sa ale celkom nepodarilo a okolo pol druhej (v noci) sa tak ľudia dozvedali o invázii aj o jej odmietnutí najvyššími orgánmi Komunistickej strany Československa (KSČ)," okomentoval historik vpád vojsk Varšavskej zmluvy na územie ČSSR.

Československý rozhlas podľa neho zohral významnú úlohu najmä na začiatku, keď sa stal "hlasom odporu" miestnych obyvateľov. "Predstavoval hlavné spojenie s ľudom a stal sa symbolom odporu aj vďaka akciám a obetiam spojeným s jeho obsadením," spresnil jeho význam Bárta. Podľa neho bol plán invázie po vojenskej stránke pripravený veľmi dobre. "Vojská vstupovali zo všetkých okolitých socialistických štátov. Hlavné smery viedli na dôležité miesta, predovšetkým na Prahu. Tu a v Brne mali hlavné ciele obsadiť výsadkári," opísal ich postup Bárta. Dodal, že hlavným cieľom bolo odrezať ČSSR od západných štátov a tým zmariť akúkoľvek možnú zahraničnú pomoc.

Galéria fotiek (9) Zdroj: TASR/František Iván

Reakciou na okupáciu boli protesty po celej republike. Vo väčších mestách mali podľa Bártu iný priebeh. "Zatiaľ čo v mestách išlo naozaj o masové akcie, inde to boli najmä prejavy pasívneho odporu," vysvetlil český historik. Na prvé výročie vpádu vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR 21. augusta 1969 štát protesty obyvateľov tvrdo potlačil. Tento postup dodatočne odobril prijatím takzvaného obuškového zákona, čo zhatilo posledné nádeje ľudí na návrat k uvoľnenému režimu. "Podpis Alexandra Dubčeka pod takzvaným obuškovým zákonom pre nich musel byť obrovským šokom, rovnako ako následné tvrdé opatrenia. Až do konca 80. rokov sa už neodvážili k masovému odporu," objasnil Bárta.

Okupácia Československa nastala po období takzvanej Pražskej jari. Počas tohto krátkeho času zažili ľudia po dvadsiatich rokoch komunistického režimu veľké uvoľnenie. Prvýkrát od februára 1948 mala vplyv na udalosti verejná mienka. "Ľudia sa snažili, aby vývoj prerástol do skutočnej demokracie," povedal Bárta. Ako by sa situácia vyvinula, ak by vojská nevstúpili na územie ČSSR, zostáva podľa českého historika otázkou.