Predvolebný súboj billboardov sa začal: V uliciach hlavného mesta je ich citeľne menej, pozrite sa na tie vizuály!

BRATISLAVA - Čas je neúprosný a komunálne voľby sú každým dňom bližšie. Keďže je oficiálna kampaň už otvorená, boli sme sa pozrieť do ulíc hlavného mesta na to, ako sa "činili" marketéri známych kandidátov na post starostov medzi jednotlivými mestskými časťami Bratislavy. Billboardov, na ktoré sme narazili, je však pomenej, než tomu bolo po minulé roky a sú aj kandidáti, ktorí billboardy do predvolebného boja vôbec nezaradili.