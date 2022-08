Všimli ste si zvláštne útvary na radaroch o počasí? Žiadny koniec sveta sa nekoná: Meteorológovia vysvetľujú!

Meteorologické radary zvykneme využívať najmä v prípade, ak sa ku nám blíži búrka. Prostredníctvom nich totiž vieme takmer s úplnou presnosťou zistiť, ako sa mračná vyvíjajú a kedy by ku nám mohla doraziť.

Avšak, častokrát sa na radaroch objavia zvláštne tvary, ktoré pripomínajú kruhy či iné útvary. Keď niekto takýto úkaz uvidel, bál sa, že sa nad Slovensko blíži nejaká katastrofa, prípadne, že je to dôlaz sprisahania či ovládania počasia niektorými skupinami. Skutočnosť je však úplne iná a vysvetlenie je jednoduché. Podľa meteorológ totiž dané útvary znázorňujú rušenie radarov.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SHMÚ

To sa deje najmä v prípade, ak nezodpovední prevádzkovatelia bezdrôtových sietí tieto vysielajú s príliš vysokým výkonom na rovnakom kmitočetu. Narušenie sa potom prejaví ako prstence na vodnej hladine, ak do vody hodíme kameň. Skôr, ako na Slovensku sa však takáto anomália vyskytuje v Česku.

Vysvetlenie však môže byť aj iné. Radary neustále kontrolujú okolie s pomocou elektromagnetických pulzov a tieto elektromagnetické vlny sa ďalej odrážajú od prekážok, ktoré sa nachádzajú v atmosfére. To je dôvod, prečo vznikajú tieto prstence. Okrem toho, radary nie sú schopné skúmať kvôli obrovskej náročnosti celé vrstvy atmosféry, ale snímajú iba niekoľko rezov pod zadaným uhlom. Český hydrometeorologický ústav má týchto rezov dvanásť pod uhlom 45 stupňov.

Galéria fotiek (5) Zdroj: FB / SWS - Foto skupina

"Práve počas búrok se vyskytuje veľká zrážková činnosť a kvôli nej sa niektoré rezy odrážajú. To sa prejaví kružnicami, ktoré vidíme. Keď na túto zrážková činnosť narazí radar, časť energie sa odrazí a príjmače toto miesto vyhodnotia ako intenzívne. Môžeme teda v tomto mieste a jeho najbližšom okolí očakávať veľkú zrážkovú činnosť. Na mape tak uvidíme ďalšiu kružnicu, v kterej by malo pršať. Nejde tak o nič iného, ako prostú techniku," uviedol Český hydrometeorologický ústav na sociálnej sieti.

📌Co znamenají "záhadné" KRUHY NA RADARU? ➡️ Jedná se o artefakt způsobený tím, jak radar měří a jak jsou jeho data... Posted by Český hydrometeorologický ústav on Thursday, July 1, 2021

K tomuto problému sa vyjadril aj Slovenský hydrometeorologický ústav. Ten poukázal na to, že vzťahy medzi hydromeoteorologickými ústavmi oboch krajín sú dobré a navzájom si preto poskytujú údaje z meteorologických radarov. A to napríklad v prípade, ak by došlo na našej strane k výpadku radaru a mali tak o tomto probléme informácie. Ak však na snímkach zo slovenských radarov vidieť na českej strane šum, môže ísť o odraz signálu od hmyzu.

Galéria fotiek (5) Zdroj: SHMÚ

"Ten v teplom období je výstupnými prúdmi vynášaný do väčších výšok. Vďaka rozdielnym typom radaru a spracovania signálu v signálnom procese naše údaje od týchto odrazov filtrujeme, žiaľ pri českých údajoch nemáme všetky potrebné informácie, aby sme to mohli robiť, a preto to je vidietť. Nie je to na škodu, lebo sú to veľmi slabé odrazy, určite bez zrážok, a človek aspoň vie, že radar funguje správne. Tento jav má denný chod v závislosti od teploty ovzdušia. V noci či cez dni, keď je chladno, je hmyzu vo výškach menej a opačne," ozrejmili odborníci.