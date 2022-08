Nicholsonová nevylúčila vstup do nového politického projektu: Ako lídra si vie predstaviť TOHTO ministra

BRATISLAVA - Europoslankyňa a bývalá predstaviteľka strany SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová nevylúčila vstup do prípadného nového politického projektu. Ako lídra si vie predstaviť súčasného ministra zahraničných vecí Ivana Korčoka (nominant SaS) a v projekte by podľa nej mohol byť aj exminister financií Ivan Mikloš. Uviedla to v utorkovej (9. 8.) relácii televízie Joj Analýzy Na hrane. Nemyslí si, že expremiér Mikuláš Dzurinda by mal v novom projekte zohrať líderskú funkciu.

Nová strana by sa mala podľa nej snažiť o nerozhodnutých voličov, ktorých počet bude narastať. "Keby som mohla niečomu pomôcť, tým, že sa na mňa viaže signifikantný počet voličov, tak by som do toho išla," povedala Ďuriš Nicholsonová o svojej politickej budúcnosti. Korčok má podľa nej veľkú budúcnosť v politike, komunikuje s ním. Myslí si, že úvahy o svojej budúcnosti ešte neuzavrel, hoci minulý týždeň vyhlásil, že ak nejaký nový projekt vzniká, nie je jeho súčasťou.

PŔŔ, uberme z pary, šampanské zatiaľ zostáva v chladničke!!! Včera vybuchol titulok: NICHOLSONOVÁ ZAKLADÁ STRANU.... Posted by Lucia Ď. Nicholsonová on Friday, August 5, 2022

Korčok má podľa nej veľkú budúcnosť

Ďuriš Nicholsonová uviedla, že sa rozprávala s Dzurindom a Miklošom, ktorý jej mal povedať, že nevidí reálne svoj návrat do politiky. Dzurinda sa podľa nej stretáva s ľuďmi, ktorých "sieťuje". Dodala, že ak by vznikol nový subjekt, mal by mať záujem aj o hlasy voličov mimoparlamentného Hlasu-SD. SaS je podľa europoslankyne personálne "vykuchaná", nemá potenciál a jej šéf Richard Sulík ju nemá komu odovzdať. Návrat do strany pre ňu nemá veľký zmysel. Ďuriš Nicholsonová tiež uviedla, že ju volal do mimoparlamentného Progresívneho Slovenska (PS) jeho šéf a podpredseda europarlamentu Michal Šimečka.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

SaS chce ísť do predčasných volieb

"Nie som si istá, nakoľko by ma úprimne prijali vo vnútri PS tí ďalší ľudia," reagovala. Europoslankyňa si myslí, že SaS chce ísť do predčasných volieb a demaskovali sa tým, že predložili ústavný zákon o dôchodkoch. Od júlového uznesenia z Republikovej rady SaS čakala, že strana si vytvorí väčší manévrovací priestor a nechá ho aj premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽANO). Keďže ich podmienkou je odchod lídra OĽANO a ministra financií Igora Matoviča z vlády, mali podľa nej ponúknuť funkciu ministra hospodárstva. Očakávala totiž, že aj SaS si prizná svoj podiel viny.