Priepastné rozdiely v platoch zdravotníkov s našimi susedmi: TAKTO zarobí lekár v Maďarsku! A čo na Slovensku?

Diskusie a rokovania o navýšení platov zdravotníkov prebiehajú medzi Lekárskym odborovým združením a vládou od začiatku leta. "Situácia v našom zdravotníctve je taká vážna, že lekári sú odhodlaní za tieto požiadavky podať výpovede. Inú možnosť nám, žiaľ, politici nedávajú. Na tomto našom postoji sa nič nezmenilo, keďže stále nevidíme reálne kroky vlády pre zlepšenie nášho zdravotníctva," skonštatoval šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský. Ten následne zdôraznil, že problém nedostatku zdravotníkov je už citeľný aj pre občanov. "Želali by sme si, aby vláda konala čím skôr, a aby sme v riešeniach nestrácali čas zbytočnými prestojmi. Práve preto, aby sme donútili vládu konať, nemocniční lekári vyhlásili štrajkovú pohotovosť a výpoveďami tlačia na vládu, aby konečne zdravotníctvo riešila," priblížil.

Pripomenul, že lekári majú osem návrhov a požiadaviek, ktoré považujú za nevyhnutné na zlepšenie stavu nemocníc na Slovensku. Týkajú sa podľa neho reformy vzdelávania mladých lekárov, podpory lekárskych fakúlt, poriadku vo financovaní nemocníc či zabezpečenia nemocničných oddelení adekvátnym počtom personálu. Požadujú tiež navýšenie platov sestier a priblíženie sa miezd lekárov slovenských nemocníc situácii v okolitých krajinách ako Česko, Maďarsko či Poľsko. Diskutovalo sa o nich podľa neho aj na štvrtkovom (14. 7.) rokovaní na úrade vlády. O platoch zdravotníkov sa rokovalo na úrade vlády, premiér Eduard Heger (OĽANO) po stretnutí oznámil, že na konkrétnom návrhu zvýšenia miezd sa nedohodli. Rokovania budú pokračovať 9. augusta. LOZ a Odborové združenie sestier a pôrodných asistentiek, ktoré sa na rokovaní zúčastnili, ho ohodnotili pozitívne. Návrh zvýšenia platov mali pôvodne predstaviť koncom júna, avizovali to minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) a minister financií Igor Matovič (OĽANO).

Avšak, deň pred pokračovaním rokovaní o navýšení platov zdravotníkov Visolajský priblížil, aké priepastné rozdiely sú v platoch personálu na Slovensku a v okolitých krajinách. A to aj v prípade Maďarska. Podľa správy Európskej únie je na Slovensku priemerný plat vo výške 1086 eura za rok 2020. Neatestovaný lekár zarobí 1,25-násobok priemernej mzdy v národnom hospodárstve, teda 1357 eur za mesiac. V prípade atestovaného lekára to je 2,3-násobok priemernej mzdy, takmer 2500 eur.

Úplne iná situácia je ale v Maďarsku, kde vláda Viktora Orbána významne minulý rok navýšila mzdy lekárom. "Tu je mzda lekára podľa maďarských zákonov - prepočet na eurá v kurze z konca roku 2021 (aj uvedená priemerná mzda Slovenska je minuloročný údaj)," píše odborový predák Visolajský. V tabuľke, ktorú zverejnil, je pritom vidieť prepočet na eurá - v prípade nástupného platu pre lekára so žiadnou alebo dvojročnou praxou to je vyše 1700 eur. Lekár so 6-ročnou praxou má v Maďarsku plat 3153 eur, s 10-ročnou praxou vyše 3500 eur, zdravotník s 20-ročnou praxou 4240 eur a s 30-ročnou praxou 4786 eur. Budúci rok si pritom majú lekári s akoukoľvek praxou prilepšiť ešte o ďalších vyše 400 eur.

Avšak, inflácia, ktorá ovplyvňuje ekonomiku na celom svete, však spôsobila, že maďarský forint k euru oslabil a je tak lepší kurz. Pre zdravotníkov to však znamená v prepočte na eurá nižšie platy. Napríklad, lekár so 16 až 20-ročnou praxou zarobí 1 491 679 forintov, čo je aktuálne 3777 eur.

Galéria fotiek (4) Zdroj: parlament.hu Galéria fotiek (4) Zdroj: parlament.hu O zvýšení platov zdravotníkov v uplynulých dňoch rokovali rezorty zdravotníctva a financií. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré poskytol komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. "V uplynulých dňoch sa na pôde ministerstva zdravotníctva opakovane uskutočnili rokovania s ministrom financií na tému zvyšovania platov zdravotníkov," spresnil. Bližšie informácie rezort neposkytol. "Kým tieto rokovania nie sú uzatvorené, nebolo by z našej strany korektné poskytovať akékoľvek ďalšie informácie zo samotných rokovaní a tiež o ďalších krokoch," skonštatoval.

V pondelok však mimoparlamentný Hlas-SD skritizoval súčasnú vládu, že namiesto spájania ľudí na Slovensku a hľadania konštruktívnych riešení radšej ľudí rozdeľuje. "Vraj chce teda dať alebo navýšiť platy len časti zdravotníckeho personálu," povedala na pondelkovej tlačovej konferencii podpredsedníčka strany Zuzana Dolinková. Vyzýva vládu, aby na utorkovom rokovaní o platoch zdravotníkov naplnila svoj sľub a zastavila hroziaci exodus zdravotníkov. Na to však rezort zdravotníctva reagoval, že je to klamstvo. Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR nedisponuje informáciou, že by rokovania o platoch zdravotníkov boli ukončené a na stole by bola akékoľvek finálna dohoda. "Aktuálne sa rokovania posunuli až na úroveň predsedu vlády, čo vnímame ako vyjadrenie skutočnosti, že zaistenie adekvátneho ohodnotenia našich lekárov, sestier a ďalších kolegov patrí medzi najvyššie priority vlády," doplnilo ministerstvo zdravotníctva.