Analytici vkladajú do klesajúceho covidu veľké nádeje: Do konca prázdnin sme vraj OK, vyhlasujú

BRATISLAVA - Koronavírus je už hrozbou viac ako 2 roky a za tú dobu sme si s ním už "užili" dosť lockdownov, uzávierok, prerušených prevádzok a ekonomického nepohodlia. S príchodom studenších mesiacov a s koncom leta preto narastá oprávnená obava, či sa nový variant ochorenia opäť nestane strašiakom spoločnosti. Analytici z Dát bez pátosu však neklesajú na duchu a ich nadšenie z najnovšej krivky je to, čo im a nám všetkým dáva krídla nádeje, že sa s letom nerozlúčime s rúškami na tvárach.

Analytici dokonca graficky odôvodnili to, prečo majú z najnovších správ takú radosť. Covid je totiž podľa ich názoru na ústupe. "Už to vyzerá na zostup, pokles a ku koncu prázdnin úplne OK," veria si Dáta bez pátosu.

Pokles na všetkých frontoch

Podľa ich názoru vraj klesajú pacienti v nemocniciach, ubúda práce s príjmami do nemocníc, do práce sa vrátia šoféri, sestričky, zamestnanci a vraj aj učiteľov bude k začiatku školského roka menej na PN. "V polovici júna sme pozeraním na Taiwan a Portugalsko predikovali špičku slovenskej vlny v strede leta a ku koncu prázdnin pohodu. Nedá sa to modelivať v pravom slova zmysle, ale dá sa vývoj predikovať," predpokladajú.

Aj podľa posledného grafu to momentálne vyzerá tak, že amplitúda nových prípadov bola skutočne na rozmedzí júla a augusta.



Galéria fotiek (2) Zdroj: Facebook/Dáta bez pátosu (Pravda)

Podobnosť s inými krajinami

Krivka tejto vlny má podľa nich vo všetkých krajinách veľmi podobné trvanie, čo sú asi 3-4 mesiace, nábeh a rast (5-7 týždňov), zlom krivky (do 2 mesiacov) a relatívne strmý rast a aj strmý pokles. "V populácii si týmto druhom Omikronu prejde takmer polovica populácie. Opäť a znova: Mnohí. Môže sa to ukázať ako ”booster” pred jeseňou / zimou 2022," uzavreli.