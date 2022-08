KORONAVÍRUS Biden po druhom negatívnom teste ukončil izoláciu a odletel do Delaware

WASHINGTON - Americký prezident Joe Biden ukončil v nedeľu izoláciu po tom, ako mal v priebehu dvoch dní už druhý negatívny výsledok testu na koronavírus. Biden následne opustil Biely dom, a to po prvý raz od 20. júla, informuje agentúra AFP.

Druhý negatívny test prezidenta - po prvom sobotňajšom - oznámil v nedeľu jeho ošetrujúci Kevin O'Connor s tým, že prezident sa vráti k výkonu svojich verejných povinností aj k cestovaniu. "Cítim sa dobre," povedal novinárom usmiaty Biden krátko pred tým, ako nastúpil do helikoptéry, ktorou sa odviezol do svojho dovolenkového sídla v štáte Delaware, kde sa mal stretnúť s manželkou Jill. Optimizmus vyjadril americký prezident aj v súvislosti s rozsiahlym balíkom zákonov týkajúcich sa okrem iného zdravotnej starostlivosti a opatrení proti klimatickým zmenám, o ktorých aktuálne rokuje Senát. "Myslím, že to (zákon) prejde," povedal novinárom.

V pondelok má odcestvaoť do Kentucky

Joe Biden má v pondelok odcestovať na návštevu amerického štátu Kentucky, ktorý postihli ničivé povodne. Bidena prvýkrát pozitívne testovali na koronavírus 21. júla, na čo sa odobral do karantény, z ktorej naďalej plnil svoje pracovné povinnosti. Príznaky ochorenia mal len mierne. Karanténu mohol ukončiť 27. júla po absolvovaní dvoch negatívnych testov. O tri dni nato však jeho ošetrujúci lekár oznámil, že prezident mal opäť pozitívny výsledok testu na covid, a tak v karanténe zostane. Prítomnosť koronavírusu u neho potvrdil aj ďalší test z 31. júla.

Galéria fotiek (2) Joe Biden

Zdroj: SITA/AP Photo/Susan Walsh

Podľa O'Connora išlo o zriedkavý prípad návratu nákazy (rebound), ktorý postihuje malé percento covidových pacientov liečených aktivirotikom Paxlovid. Biden (79) je najstarším prezidentom USA, aký bol kedy zvolený, a práve jeho vek zvyšuje obavy z možných následkov covidu. Lekári však označujú jeho celkový zdravotný stav za dobrý. Voči covidu bol plne zaočkovaný dvoma dávkami a následne dostal aj dve posilňovacie dávky vakcíny.