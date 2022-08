SDKÚ 2.0? Politológovia to nevidia ružovo: Nič nové by nepriniesli! Ak prídu o wow efekt, skončí sa to fiaskom

BRATISLAVA - Fámy o vzniku novej strany kolujú už niekoľko týždňov. Oficiálne však zatiaľ nikto nič nepotvrdil. Za novou stranou má stáť Mikuláš Dzurinda a Ivan Mikloš. Oboch poznáme už z predchádzajúcich vlád a v politike by neboli ničím novým. Dokázali by osloviť voliča? Malo by toto "staronové" duo šancu? Aj na tieto otázky odpovedali pre Topky politológovia.

Nie je to prvýkrát, čo sa v politickom priestore hovorí o návrate Mikuláša Dzurindu či Ivana Mikloša. Obaja boli kedysi lídrami SDKÚ a rôznych krízových situáciách sa v niektorých ozýva akási nostalgia. Či bude táto fáma o vzniku novej strany pravdivá, to sa zrejme dozvieme časom. Podľa politológov by len ťažko mohla konkurovať ostatným stranám. To, aký by mala úspech však závisí od viacerých faktorov.

Očakávania vyvolané spomienkovým optimizmom...

Úvahy o vzniku takejto strany kolujú vo verejnom priestore prinajmenšom od volieb v roku 2016. "Osobne som voči takejto možnosti skeptický. Ide o očakávania vyvolané spomienkovým optimizmom na lepšie časy slovenskej pravice. A ako všetci vieme, spomienkový optimizmus nie je dobrý radca, lebo ľudia sklamaní dneškom a svojimi nenaplnenými očakávaniami si minulosť zvyknú idealizovať. Ľudská pamäť je selektívna a u spomienkových optimistov sa uchovávajú spomienky na tie pozitívne stránky," skonštatoval pre Topky politológ Juraj Marušiak.

Galéria fotiek (5) Mikuláš Dzurinda

Zdroj: TASR - Štefan Puškáš

Ak by sme sa teda hypoteticky rozprávali o vzniku novej strany, v ktorej by bol Dzruinda aj Mikloš, mala by táto strana vôbec potenciál? Podľa politológa Radoslava Štefančíka by dôležité bolo, či by Mikloš s Dzurindom boli hlavné tváre strany, alebo by stáli v pozadí. "Ale viem si predstaviť, že časť spoločnosti môže prejavovať nostalgiu za obdobím, kedy sa Slovensku darilo tak politicky ako aj ekonomicky," vyjadril sa.

SDKÚ 2.0?

Podľa politológa Jozefa Lenča je ťažko vopred predpovedať, ako by voličov dokázala osloviť strana, ktorá zatiaľ nevznikla, nevieme, aký bude mať ideovo-programový základ a kto by ju okrem bývalého premiéra a ministra financií, reprezentoval. "Predpokladajme však, že sa v nej naplnia očakávania akejsi SDKÚ 2.0," uviedol. "Určite by sa výrazne podobala na SDKÚ, nepredpokladám totiž, že by Mikloš s Dzurindom priniesli do politiky niečo nové," povedal Štefančík.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR/Martin Baumann

"Ak sa pozrieme na preferencie, ktoré mala SDKÚ (cca. 25 percent) a porovnáme to s preferenciami, ktoré majú dnes strany podobného charakteru, ktoré vznikli v čase postupného zániku SDKÚ a teda s veľkou pravdepodobnosťou prevzali jej voličov (SaS, Progresívne Slovensko, Za ľudí a z časti OĽaNO), neostáva nám viac než desať percent možnej podpory a to aj za predpokladu, že nová strana bude „kanibalizovať“ na voličskej základni týchto strán," zhodnotil Lenč s tým, že aj z tohto dôvodu to nevidí na prenikavý úspech, pokiaľ by teda neoslovili voličov, ktorí opakovane odmietajú voliť alebo nemajú koho voliť.

Konkurencia pre ostatných? Závisí to od viacerých faktorov

Či by strana dokázala konkurovať ostatným, to si politológovia zatiaľ nemyslia. Potenciálny výsledok by závisel od viacerých faktorov. "Jej potenciál vidím v rozmedzí 8 až 10 percent. A čím dlhšie budú otáľať, tým sa stratí istý „wow“ efekt a z očakávania sa stane nuda a nakoniec fiasko, ako v prípade strany prezidenta Kisku, ktorý tiež otáľal a nakoniec sa jeho projekt skoro nedostal do NR SR," povedal Lenč. Štefančík predpokladá, že by strana mohla získať viac ako päť percent. "Ďalšie percentá by záviseli od toho, kto by túto stranu viedol," myslí si.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR/Štefan Puškáš

Nie je to najhorší nápad, ale...

Podľa Štefančíka však nie je veľmi dobrý nápad zakladať stranu so staronovými tvárami. "Vôbec to nie je dobrý nápad. Politickí dôchodcovia by si mali nájsť iný typ zábavky. Napríklad zakladať veľké nadácie, zbierať od bohatých ľudí peniaze a investovať ich napríklad do vzdelávania. Nech tu toľko ľudí neverí do neba volajúcim hlúpostiam," uviedol.

Lenč zas skonštatoval, že nápad to síce nie je najhorší, no spôsob, akým sa o ňom komunikuje už teraz v rovine fám, nie je dobrý. "Ak sa to robí štýlom neviem, možno, uvidíme a zbytočne dlho sa „šponujú“ nálady a očakávania verejnosti, môže to dopadnúť nemilým fiaskom. Pre všetkých zainteresovaných," ozrejmil.

Ľudia zabudli, prečo SDKÚ skončila v zabudnutí

Ľudia však podľa Marušiaka často zabúdajú na to, že existovali aj dôvody, pre ktoré SDKÚ-DS nakoniec skončila v zabudnutí, a nebola to iba vina vedenia, ktoré prišlo po Dzurindovi. "Zabúdajú, že tu bolo sociálne napätie vyvolané reformami druhej Dzurindovej vlády, zabúdajú na škandály, kde stačí spomenúť kauzu platinových sitiek alebo Gorilu. Teda ešte za Dzurindovho a Miklošovho vedenia táto strana po voľbách 2012 nebola v závideniahodnej situácii," pripomína politológ.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR/Štefan Puškáš

Dzurinda napokon odišiel z vedenia svojej strany v marci 2012 práve z uvedených dôvodov. "Mimo najvyššej straníckej politiky je teda viac než 10 rokov a vyrástli generácie, pre ktoré je už skôr historickou postavou ako človekom, ktorý by mohol formulovať nejakú predstavu o budúcnosti," dodal Marušiak. Aj Štefančík súhlasí, že netreba zabúdať ani na to, že Dzurinda priviedol svoju stranu k úpadku. "Nevidím dôvod, prečo by mal byť dnes rozhodujúcim politickým aktérom. Dnes prevažuje dopyt po úplne iných stranách, ako bola svojho času SDKÚ," uviedol.

Fica a Pellegriniho by poraziť zrejme nedokázali

Pri aktuálnej koaličnej kríze, kde sa dvaja lídri obviňujú zo všetkého možného, je v centre debát jeden argument. Kto hádže Slovensko späť do rúk mafie a kto bude mať na svedomí to, či bude v čele krajiny opäť Robert Fico (šéf Smeru) alebo Peter Pellegrini (šéf Hlasu) a zanedbateľný nie je ani vplyv odídencov z ĽSNS, ktorí sa zoskupili v strane Republika. Smer a Hlas v podstate dominujú prieskumom a Republika predbehla kotlebovcov a zatiaľ to vyzerá, že by dokázali presiahnuť hranicu 5 percent.

Mal by teda v súčasnej politickej realite nový subjekt šancu poraziť Smer alebo Hlas? "Nie. Mikuláš Dzurinda nevyhral žiadne parlamentné voľby, takže nevidím dôvod, prečo by sa mu to malo tentokrát podariť. Spoločnosť je dnes niekde úplne inde, nehovoriac o tom, že časť mladších voličov pozná meno Mikuláša Dzurindu akurát tak z dejepisu," zhodnotil Štefančík. Podobný názor má aj Lenč. "Ak by sa títo dvaja spojili, tak sa obávam, že nie. Ak ich dokážu rozdeliť a získať aspoň oných 10 percent, môžu otvoriť dvere pre lepšiu budúcnosť Slovenska," dodal.