COVID je už na úrovni sezónnej chrípky: TOTO zmenilo hru! Vlny však budú prichádzať každý pol rok

BRATISLAVA - Koronavírus je stále medzi nami a my sa s ním pomaly učíme žiť. Letná vlna odborníkov prekvapila, no s pribúdajúcimi infekčnejšími variantmi to nie je nič nečakané. Podľa odborníka na epidemiológiu ministerstva zdravotníctva Martina Pavelku sa vlny budú opakovať každých šesť mesiacov, no rizikový profil COVIDU sa už dostáva na úroveň sezónnej chrípky, úmrtnosťou dokonca pod úroveň.