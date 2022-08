Rodičia, berte kalkulačky: Daňový bonus nedostane každý v plnej výške, Mihál ukázal výpočty! V hre sú desiatky eur

BRATISLAVA – Od začiatku júla platia vo vyplácaní prídavkov na deti zmeny. Niektorým prinesú do peňaženiek vyššiu sumu, iní rodičia, naopak, dostanú menej. Takzvaný rodinný balík z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) tak mnohých rodičov nepotešil. Pozor si treba dať na to, že nie každý dostane daňový bonus celý. Koľko vám po novom prislúcha, ukážu výpočty.

Podľa zmien, ktoré platia pre druhý polrok 2022, môže rodič podľa tabuľky dostať na dieťa do 15 rokov 70 eur a od 15 rokov 40 eur. Netýka sa to však všetkých rodičov. Odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál prepočítal, koľko musíte zarobiť, aby ste od júla 2022 dostali nový daňový bonus na deti v plnej "tabuľkovej" výške, bez krátenia. Výpočty uverejnil na stránke relia.sk.

Pri jednom dieťati môže byť totiž suma najviac 20 percent (polovice) čiastkového základu dane. Pri dvoch deťoch to môže byť najviac suma 27 percent, pri troch 34 percent, pri štyroch deťoch 41 percent, pri piatich 48 percent a pri šiestich deťoch 55 percent. Maximálna možná suma daňového bonusu (teda či to bude 20 percent alebo až 55 percent čiastkového základu dane) sa určí podľa počtu detí, na ktoré si daňovník uplatňuje daňový bonus.

O desiatky eur menej

Pre lepšie vysvetlenie uviedol Mihál príklad matky, ktorá je zamestnakyňa. „Pani Alica si uplatňuje daňový bonus na 3 deti vo veku do 15 rokov a na ďalšie 2 deti vo veku od 15 rokov. Pani Alica je zamestnankyňa, pracuje na kratší úväzok a za mesiac júl dosiahla hrubú mzdu 600 eur,“ napísal. Tabuľkový daňový bonus je podľa toho 3 x 70 eur + 2 x 40 eur. To je dokopy rovných 290 eur. Práve tu však treba spozornieť.

Daňový bonus je totiž súčasne "najviac suma 48 percent čiastkového základu dane. Čiastkový základ dane zamestnanca je jeho hrubá mzda znížená o jeho odvody (odvody sú v zásade 13,4 percenta z hrubej mzdy).“ V praxi to teda vyzerá tak, že 48 percent z (600 - 13,4 percenta zo 600) = 48 percent z 519,60 eura. Výsledná suma, ktorú táto matka dostane, tak nie je "tabuľkových" 290 eur, ale iba 249,41 eur.

Mihál uviedol aj ďalší príklad - pre Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO). „Pán Adam si uplatňuje daňový bonus na 1 dieťa vo veku do 15 rokov a na ďalšie 2 deti vo veku od 15 rokov. Pán Adam je SZČO. Za rok 2022 dosiahne zdaniteľný príjem z podnikania (§ 6 ods. 1 a 2 ZDP) vo výške 20000 eur. V daňovom priznaní za rok 2022 si uplatní paušálne výdavky 60 percent, čo je suma 12000 eur. Počas roka 2022 platí tzv. minimálne odvody, za celý rok 2022 zaplatí na odvodoch sumu 3205,08 eura,“ napísal.

"Tabuľkový" daňový bonus za mesiace júl až december 2022 je 6 mesiacov x (1 x 70 eur + 2 x 40 eur), čiže dokopy 900 eur. Ani on však takúto tabuľkovú sumu nedostane. Treba totiž počítať s tým, že súčasne je „daňový bonus najviac suma 34 percent polovice čiastkového základu dane, ktorý je dosiahnutý za rok 2022. Čiastkový základ dane SZČO je jeho zdaniteľný príjem znížený o výdavky a odvody.“ Prepočítane teda 34 percent z 1/2 z (20000 - 12000 - 3205,08) = 34 percent z 2397,10 eura = 815,01 eura. Ani tento rodič tak nedostane /tabuľkových" 900 eur, ako by sa mohlo niekomu na prvý pohľad zdať, ale o zhruba 85 eur menej.

Výpočty pre rodiča, ktorý je zamestnanec

To, koľko reálne dostanete, si tak môžete vypočítať. Mihál v prehľadnej tabuľke zhrnul, aká je plná suma daňového bonusu za jeden mesiac podľa počtu detí a ich veku v prípade, ak ste zamestnanec. „Za lomítkom je uvedená suma hrubej mzdy, ktorú musí zarobiť zamestnanec za mesiac, aby mal daňový bonus vyplatený v plnej výške (pri nižšej mzde sa daňový bonus kráti). Predpokladá sa, že zamestnanec platí odvody 13,4 percenta (z toho na sociálne poistenie 9,4 percenta z hrubej mzdy a na zdravotné poistenie 4 percentá z hrubej mzdy),“ dodal.

"Ak má zamestnanec 2 deti vo veku do 15 rokov a 1 dieťa vo veku od 15 rokov, plná suma daňového bonusu je 180 eur (2 x 70 + 1 x 40). Aby mal zamestnanec vyplatenú plnú sumu daňového bonusu 180 eur, musí zarobiť hrubú mzdu najmenej 612 eur (za mesiac). Ak by zarobil menej ako 612 eur, daňový bonus by mal nižší ako 180 eur, jeho suma by bola daná ako 34 percent z 0,866 x hrubá mzda," vysvetlil.

Výpošty pre rodiča, ktorý je SZČO

Aj v tomto prípade pripravil prehľadnú tabuľku. Za lomítkom je uvedená suma ročného hrubého príjmu, ktorý musí zarobiť SZČO, aby mala daňový bonus vyplatený v plnej výške - pri nižšej mzde sa daňový bonus kráti. „Predpokladá sa, že SZČO podnikala celý rok 2022, počas celého roka 2022 platila tzv. minimálne odvody do SP a ZP, čo je suma 187,78 eura do SP a 79,31 eura do ZP, spolu teda 267,09 eura mesačne a 3205,08 eura za celý rok 2022, v daňovom priznaní za rok 2022 si uplatní paušálne výdavky vo výške 60 percent príjmu,“ dodal.