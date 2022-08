Analytici o vrchole letnej COVID vlny: TOTO je kľúčový dátum! Lepšie správy sme ešte nemali

archívne video

Lepšie správy sme ešte nemali, ohlasujú číselní experti

Svoj optimizmus vyjadrili v poslednom statuse ohľadom poslednej vlny koronavírusu a jej špičky. "Na vývoj letnej omikronovej vlny v UK (Spojené kráľovstvo Veľkej Británie, pozn. red.) upozorňujeme opakovane a lepšie správy sme ešte nemali," konštatujú na základe zahraničných dát odborníci.

Tí k svojim záverom prišli po analýze zahraničného grafu krivky covidu. "Okrem zlomu v počte pozitívnych sa zlomili a klesajú aj krivky: príjmov pacientov do nemocníc a stavu (počtu) pacientov v nemocniciach," tvrdia.

KOVID: špička v strede leta? To tu ešte nebolo. Na vývoj letnej omikronovej vlny v UK upozorňujeme opakovane a lepšie... Posted by Dáta bez pátosu on Sunday, July 31, 2022

Úľavu pocítime vraj aj v sektore hospodárstva

Ako fakt uvádzajú to, že v Británii ide o dáta spred 10 dní za 3. júlový týždeň. Tie majú vek už aj dobrých dvoch týždňov. "A už sa krivky zlomili. Príde k úľave aj v sektore hospodárstva: menej ľudí bude chýbať v zamestnaní: zdravotníctvo, doprava, služby," očakávajú.

Dáta bez pátosu tvrdia, že s veľmi silnou pravdepodobnosťou sme blízko ku špičke. "V druhý augustový týždeň (reporting od 8. augusta) môžu už byť nižšie čísla v porovnaní s minulým týždňom, ale hlavne skutočný počet ľudí v populácii s covidom. Uvidíme to na klesajúcich počtoch príjmov do nemocníc v strede augusta," predpokladajú.

Kedy môžeme očakávať špičku? Zhruba o pár dní a bude slabšia ako bežné chrípkové epidémie

Špička teda podľa nich príde v strede leta. "Početná časť populácie to prekoná (zatiaľ sme asi v polovici, druhá polovica to ešte len chytí a zistí). Štart do jesene a začiatok školského roka by nás mohol prvýkrát chytiť v “poklese” kriviek," uvádzajú priaznivé prognózy. Táto vlna bude podľa nich z hľadiska zahltenia nemocníc a počtu úmrtí najnižšia a slabšia ako početné chrípkové zimné vlny v poslednom desaťročí.