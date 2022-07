Kotleba sa pochválil fotkou z Bulharska so synom v náručí: Verejný výprask od exmanželky Frederiky, nič vraj nepovolila!

BANSKÁ BYSTRICA/SOFIA - Tradičná rodina alebo bežná hádka rozvedeného páru. Aj takto sa mohla verejnosť pozastaviť nad posledným statusom predsedu ĽSNS Marianom Kotlebom, ktorý sa spolu so synom Ľudovítom pochválil fotografiou z dovolenky v Bulharsku. Kto už bol z tejto fotografie nadšený menej bola Kotlebova exmanželka Frederika, ktorá mu to v komentároch pekne spočítala a ostatní komentujúci len nechápavo krútili hlavami!

Vodca ĽSNS si pochvaľuje výlet bez vakcíny

Nie je pritom žiadnym tajomstvom, že jadro ĽSNS je principiálne proti opatreniam voči koronavírusu a iné to nie je ani v prípade jej vodcu - Mariana Kotlebu. Ten so synom Ľudovítom odišiel na letné radovánky do Bulharska. Pochvaľoval si pritom, že nemá ani jednu vakcínu, a predsa sa mu tam podarilo dostať. Podľa jeho slov stačilo len počkať.

"Prečo to píšem teraz? Pretože Mengeleho (Kotlebovo prirovnanie k nacistickému lekárovi Josefovi Mengeleovi z 2. sv. vojny, pozn. red.) ministerstvo zdravotníctva už oficiálne odštartovalo očkovanie štvrtou dávkou, takže kolotoč sa opäť rozbieha," skritizoval opäť zavádzajúce sa opatrenia Kotleba a pridal fotografiou so synom Ľudovítom v náručí.

Verejný výprask od exmanželky

Kotleba bol zjavne na status hrdý, no čo zrejme nečakal, bol verejný výprask od exmanželky Frederiky, ktorá na svoje rázne vystupovanie mala dôvody. Kotleba jej vraj o žiadnom výlete do Bulharska nepovedal ani slovo! "Ešte lepšie na tvojom výlete bez vakcíny je to, že si sa tam dostal bez povolenia odo mňa ako matky. A to si dobre vedel, že si pre Ľudka mám tieto dni prísť," napísala Frederika, ktorá sa svojho syna koncom júla zrejme tak skoro nedočká, keďže Kotleba zrejme celý výlet ešte len v utorok začal.

Tu to však nekončí a diskutujúci vo vlákne sa jej pýtali, či je to skutočne tak. To, čo však potom popísala exmanželka Mariana Kotlebu vyznieva ako horor pre každú matku. "Áno, bohužiaľ som sa od cudzích ľudí musela dozvedieť, kde mám dieťa, keďže Marian nezdvíha dlhodobo," posťažovala sa Frederika.

Povedz jej kde sme a zlož jej, prikázal Kotleba synovi

Tá sa rozhodla že bude volať viackrát. Po nejakom tridsiatom raze jej vraj konečne zdvihol malý Ľudovít. Na to však dostala odkaz, ktorý musel bolieť. "Ľudko povedal, že nemôže so mnou teraz hovoriť a keď som trvala na tom, aby mi aspoň povedal kde je, tak z pozadia sa ozval Marian s tým, že "povedz jej kde si a zlož jej"," popísala neuveriteľnú situáciu bývalá manželka šéfa ĽSNS.

Frederika ako dôvod toho, prečo ho nechala istý čas s otcom uvádza, že syn musel skončiť škôlku, aby vraj nechodil "hore-dole". V týchto dňoch sa už ale matka mala preňho vrátiť a Kotleba to podľa nej vraj veľmi dobre vedel a namiesto toho odišiel do zahraničia "na výlet". "S týmto človekom sa nikdy dohodnúť nedá. On si robí čo chce a jemu je úplne jedno ako by to malo byť," posťažovala sa ešte v závere na exmanžela Frederika.