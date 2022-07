Košičania na kúpalisku neverili vlastným očiam: Bez plaviek v bazéne a ešte k tomu drzí! Naša posledná návšteva, hromžia

Celé sa to udialo v sobotu 23. júla. Mnohých obyvateľov východoslovenskej metropoly vyhnali k vode extrémne teploty, ktoré cez víkend atakovali aj hranicu 38 stupňov Celzia. Mnohí sa preto s vidinou osvieženia a príjemného dňa vybrali na kúpalisku Rumanova. To, čo tam zažili, však rozhodne nečakali.

Archívne VIDEO V Košiciach otvorili kúpalisko Mestská plaváreň na Rumanovej ulici

Na sociálnej sieti sa totiž kopili sťažnosti miestnych, ktorí tvrdia, že to, čo zažili, bola jedna veľká katastrofa. "Ľudia musia mať malé deti vo veľkom bazéne, lebo v tom malom je invázia spoluobčanov v oblečení a bez štipky rešpektu voči malým deťom," napísala na sociálnej sieti jedna Košičanka. Obdobných sťažností ale bolo oveľa viac. Podľa návštevníkov totiž Rómovia, ktorí prišli na kúpalisko, nedodržiavali pravidlá, do bazénov chodili v bežnom oblečení, boli neprispôsobiví a robili okolo seba neporiadok. Údajne nebolo nič nezvyčajné, že sa v bazéne kúpali v slipoch, spodnej bielizni, či tielkach.

Galéria fotiek (7) Zdroj: FB / Košice - Kuriozity a absurdity Galéria fotiek (7) Zdroj: FB / Košice - Kuriozity a absurdity

Boli sme tam poslednýkrát, hromžia Košičania

"Boli sme tam dnes a bola som šokovaná, koľko ich tam v malom bazéne bolo. Špina, smrad, bordel. Obrovské sklamanie," napísala ďalšia Košičanka. "Zaplatila som vstup, a po okúpaní v detskom bazéne, kde matka decku fúkala sople do vody a tá špina, čo tam plávala, som odišla. Boli sme tam pol hodinu aj s cestou. Nikdy viac, a pritom to bolo také dobré kúpalisko," dodala ďalšia. "Dopoludnia, kým tam neboli, bolo super. Akonáhle ich tam doklusalo nie malé množstvo, tak to bolo ako v zoo. Viac-menej nás to vyhnalo odtiaľ. Škoda no, plavčík bol bezradný. Keď ich upozorňoval, tvárili sa, že nechápu a že jediný jazyk, čo poznajú je ich rodný. Katastrofa proste," upozornila ďalšia. Mnohí sa však sťažovali na to, že skupinka spoluobčanov bola hlučná, robili okolo seba neporiadok a absolútne ignorovali pokyny a upozornenia plavčíkov.

Galéria fotiek (7) Zdroj: FB / Košice - Kuriozity a absurdity

Podľa portálu Korzár plavčíci krátko potom rezignovali a vyvíjajúcu situáciu sledovali obďaleč. "A čo mám robiť? My sa snažíme. Zapískam, upozorním, ale oni si robia, čo chcú. Vidíte, tak sa tu roztiahli, že aj miesto pre plavčíkov zabrali. To by mal riešiť správca. Jedných z bazéna vyženiete, ďalší prídu. My kontrolujeme plavky, ale nedá sa byť všade," povedal jeden z nich. Ako dodal, po upozornení prišli zo strany skupinky slovné útoky.

Galéria fotiek (7) Zdroj: FB / Košice - Kuriozity a absurdity

Čo na to Tepelné hospodárstvo?

Kúpalisko má v správe Tepelné hospodárstvo. Podľa námestníka riaditeľa pre ekonomiku Tepelného hospodárstva Štefana Ferenca neštandardnú situáciu na kúpalisku riešia. Poukázal pritom na to, že od stredy do soboty minulého týždňa sa prišlo na kúpalisko schladiť celkom 5 629 návštevníkov, čo je v priemere vyše 1 400 osôb za deň.

„V porovnaní s minulými rokmi sa za posledné dni, respektíve týždne, výrazne zvýšil počet problémových situácií, ktoré musíme riešiť s neprispôsobivými občanmi. Tí aj napriek výzvam zamestnancov kúpaliska opakovane porušujú pravidlá a kúpeľný poriadok. Vo väčšine prípadov návštevníci rešpektujú opakované výzvy a upozornenia. Uplynulú sobotu to tak nebolo aj kvôli tomu, že počet neprispôsobivých návštevníkov zrejme dosiahol rekordnú hranicu. Hoci sme pri vstupe na kúpalisko kontrolovali, či majú návštevníci so sebou plavky, a zároveň sme ich upozorňovali na slušné správanie, vo viacerých prípadoch došlo k ignorovaniu pokynov. Zamestnanci boli opakovane slovne napádaní už pri vstupe na kúpalisko v pokladni alebo pri kontrole vhodného oblečenia určeného na kúpanie," povedal pre portál s tým, že prijali opatrenia, aby sa v budúcnosti podobné situácie neopakovali.

Galéria fotiek (7) Zdroj: FB / Košice - Kuriozity a absurdity

Dva výjazdy sanitiek

Okrem tohto incidentu však na kúpalisku museli zasahovať aj sanitky. A to celkovo dvakrát. Prvýkrát boli privolaný k dievčine, ktorá pravdepodobne dostala epileptický záchvat. Druhý prípad sa stal v detskom bazéne, kedy museli prísť po muža, ktorý mal nešťastne padnúť na hlavu. "Jeden z návštevníkov, napriek zákazu a pravdepodobne podgurážený alkoholom, skočil do neplaveckého bazéna spôsobom, pri ktorom došlo k jeho zraneniu v oblasti chrbtice. Bola mu poskytnutá prvá pomoc plavčíkmi kúpaliska a aj privolanou záchrankou. Druhý prípad vyvolal zvýšený záujem skupiny občanov, ku ktorej patrila aj zranená osoba a ktorí svojím konaním sťažovali prácu plavčíkov a privolanej záchranky,“ vysvetlil Ferencz.

Galéria fotiek (7)

K celej veci sa vyjadril aj lekár a predseda strany Šanca Viliam Novotný, ktorý v komunálnych voľbách kandiduje na post primátora Košíc. "Poznáme to všetci, z ČH-čka aj zo spomínanej Mestskej plavárne v parku, kúpajúce sa rómske deti v trenkách, slipoch či kraťasoch... V sobotu to ale už dosiahlo svoj vrchol. Primátor síce nedávno otváral namiesto nových bazénov na Rumanovej oddychovú zónu, ale oddychujte v špine, hluku a neporiadku, ktorí plavčíci so správcom absolútne nezvládli. A prečo neprišla mestská polícia na mestské kúpalisko? Nevedno, ale vraj už bude chodiť …Košičanom sa za toto zlyhanie treba ospravedlniť a hlavne prijímať jasné opatrenia na ochranu bezpečnosti, čistoty a poriadku v meste!" napísal na sociálnej sieti.