Nová vakcína príde až v septembri: Bude teraz 4. dávka účinná? OTÁZKY a ODPOVEDE Dostanete ju aj bez registrácie

BRATISLAVA - Na Slovensku aktuálne prebieha ďalšia vlna koronavírusu a zvyšovaniu počtu pozitívnych sa nevyhneme ani na jeseň. Rezort zdravotníctva preto pristúpil k spusteniu očkovania 4. dávkou. Kto sa môže ísť očkovať? Je potrebná registrácia? Môžem sa ísť očkovať do očkovacích centier bez registrácie, aj keď nepatrím ani to jednej skupiny?

Pripravili sme pre vás odpovede na najčastejšie otázky ohľadom očkovania 4. dávkou. Očkovanie je podľa rezortu zdravotníctva i odborníkov stále najúčinnejšou ochranou pred ťažkým priebehom ochorenia, hospitalizáciou či úmrtím.

Archívne VIDEO Lengvarský sa vyjadril k výpovediam lekárov a nahromadeným operáciám: Núdzový stav nehrozí, COVID opatrenia zatiaľ nebudú

Akú vakcínu vlastne dostanem?

Rezort zdravotníctva tento týždeň ohlásil, že od 20. júla 2022 sa na Slovensku spúšťa očkovanie 4. dávkou, resp. 2. booster dávkou. Záujemcom o očkovanie 4. dávkou bude podaná vakcína Comirnaty od spoločnosti Pfizer–BioNTech bez ohľadu na ich predchádzajúce vakcíny.

Kto sa môže aktuálne registrovať na očkovanie?

Očkovanie na Slovensku spustili pre všetkých záujemcov nad 50 rokov. Od budúceho týždňa môžu o očokovanie požiadať aj imunokompromitovaní pacienti starší ako 12 rokov, doteraz o neho mohli požiadať len imunokopromitovaní pacienti starší ako 18 rokov.

Kedy sa môžem dať zaočkovať 4. dávkou?

Očkovať sa môžete po splnení niekoľkých podmienok. Odstup od podania 3. dávky musí byť minimálne 4 mesiace alebo 3 mesiace od prekonania ochorenia Covid-19.

Môžem sa ísť očkovať aj bez registrácie?

Áno. Na 4. dávku sa môžete buď registrovať na stránke korona.gov.sk, no môžete vyžiť aj možnosť očkovania bez registrácie.

Kde sa dá očkovať bez registrácie?

Zoznam všetkých očkovacích centier, ktoré očkujú bez registrácie, a voľných termínov, kedy je to možné, nájdete na stránkach rezortu zdravotníctva.

Môžem sa dať zaočkovať aj u svojho ambulantného lekára?

Áno. Od jesene 2021 majú sa môžete sať zaočkovať aj v ambulanciách všeobecných lekárov pre dospelých a všeobecných lekárov pre deti a dorast. Zaočkovať sa je možné nielen vo veľkých mestách, ale aj v zdravotníckych zariadeniach v menších obciach.

Ak nepatrím ani do jednej kategórie, ktorá sa teraz registruje na ďalšiu dávku, a chcem 4. dávku, môžem sa ísť očkovať do očkovacích centier, ktoré očkujú bez registrácie?

Nie. "Záujemcovia o očkovanie 4. dávkou môžu využiť aj možnosť očkovania bez registrácie, ak majú nad 50 rokov a aspoň 4 mesiace odstup od podania booster dávky," uviedla pre Topky riaditeľka sekcie marketingu a komunikácie NCZI Veronika Daničová.

Prečo sa mám dať očkovať?

Svetová zdravotníska organizácia a odborníci, virológovia a epidemiológovia po celom svete stále apelujú na to, aby sa občania dali zaočkovať. Zatiaľ je to stále najefektívnejší spôsob, ako predísť ťažkému priebehu či smrti v prípade, ak sa koronavírusom nakazíte. Rezort zdravotníctva chce od roku 2023 začleniť očkovanie proti ochoreniu COVID-19 do Národného imunizačného programu SR v zmysle odporúčania Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).

Očkovanie je podľa neho najúčinnejšou intervenciou proti novému koronavírusu. "Jeho efekt nie je nahraditeľný a ani porovnateľný so žiadnou inou intervenciou. Epidemiologické štúdie poukazujú na merateľný pokles rizika ťažšieho priebehu, hospitalizácie a úmrtia v porovnaní s nezaočkovanou skupinou obyvateľstva," podotklo ministerstvo. Európskej liekovej agentúry (EMA) a ECDC odporučili tento mesiac druhú posilňovaciu dávku vakcíny proti ochoreniu COVID-19 pre všetky osoby staršie ako 60 rokov. Dôvodom je stúpajúci počet nakazených v Európe.

Nemám radšej počkať na nové vakcíny proti omikronu a jeho subvariantom?

Skupina ľudí nad 50 rokov a pacienti s poruchou imunity patria k rizikovým skupinám a sú náchylnejší na to, aby mal u nich COVID horší priebeh. Aj preto lekári a epidemiológovia odporúčajú, aby sa dali zaočkovať druhou posilňovacou dávkou a nečakali na príchod novej vakcíny. V Európe aktuálne prebieha ďalšia vlna, ktorá buď vyvrcholí na jeseň, prípadne na jeseň príde už ďalšia.

Niektoré krajiny sú totiž za vrcholom vlny, niektoré to ešte len čaká, preto môžu plynule prejsť do vlny jesennej. "Považujem za správne v tejto chvíli preferenčne očkovať len tých, ktorí sú najviac ohrození ťažkým priebehom. Pre tých ostatných dáva zmysel počkať na aktualizovanú verziu vakcíny," uviedol pre Topky virológ Boris Klempa.

Bude pre mňa štvrtá dávka klasickej aktuálne dostupnej vakcíny účinná rovnako ako vakcína proti omikronu a jeho subvariantom alebo budú ostatní vo výhode?

Osoby, ktoré sa dajú zaočkovať teraz, dostanú Pfizer. V septembri však majú na Slovensko prísť vakcíny, ktoré sú upravené špeciálne na omikron a jeho subvarianty. Otázkou tak je, či bude booster vakcíny Pfizer účinný tak, ako nové špeciálne prispôsobené vakcíny. "Hlavná myšlienka je, aby sa v tejto chvíli štvrtou dávkou chránili naozaj tí, ktorí sú ohrození ťažkým priebehom ochorenia. Voči nemu chráni aj tá aktuálna vakcína veľmi dobre. Pre týchto ľudí by mohol byť ten zostávajúci čas do septembra, pri stále sa zhoršujúcej situácii, predsa len príliš rizikový a stresujúci," vysvetlil Klempa.

"Ostatným sa naozaj oplatí počkať na novú verziu, pretože tá by mala byť účinnejšia v zabránení ochorenia ako takého, nielen ťažkého priebehu. Ale bohužiaľ, keďže medzičasom už dominuje ďalší subvariant, BA.5, tak ani tieto nové vakcíny nezaručia úplnú imunitu a k infekciám dochádzať bude," dodal. V septembri očakávame dodávku 100-tisíc adaptovaných dávok od výrobcu Moderna, postupne budú prichádzať aj ďalšie objemy dávok od spoločnosti Pfizer.

Bude 4. dávka zapísaná aj do COVID pasu?

Štvrtá dávka bude do digitálneho COVID preukazu EÚ (covid pas je len unikátny 9-miestny identifikátor) zapísaná ako 4. dávka. Platnosť 4. dávky nie je obmedzená rovnako, ako platnosť 3. dávky.