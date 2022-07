COVID sa šíri, na SR prídu nové vakcíny: Plošné opatrenia sa nechystajú! Letná vlna je prekvapením, je tu riziko

Aj na tieto otázky sme sa pýtali ministerstva zdravotníctva a vedca a imunológa Vladimíra Leksu. Vakcíny účinné na omikron a jeho subvarianty by mali na Slovensko prísť v septembri. Rezort zdravotníctva už pripravuje stratégiu očkovania na jeseň. Plošné opatrenia sa zatiaľ nechystajú. Podľa imunológa už jesenná vlna nebude ani zďaleka taká silná, no existuje riziko vzniku nových mutácií.

Na Slovensku dominuje subvariant omikronu

Subvariant BA.5 je aktuálne dominantným variantom na Slovensku. "Už vo vzorkách sekvenovaných Vedeckým parkom Univerzity Komenského v Bratislave zozbieraných pred dvomi týždňami predstavoval 70 %, môžeme teda predpokladať, že aktuálne infekcie budú takmer výlučne spôsobené týmto subvariantom," uviedla pre Topky hovorkyňa rezortu Petra Lániková.

Rovnako, ako pri skorších vlnách pandémie COVIDU, sa odborníci, či už priamo na ministerstve zdravotníctva, alebo v rámci Konzília odborníkov, zaoberajú vývojom tohto ochorenia na dennej báze. "V prípade zhoršenia situácie sú pripravení operatívne zvolať stretnutie, na ktorom sa rozhodne o ďalšom postupe. Samozrejme, v rámci stratégie sa riešia aj strednodobé a dlhodobé plány, a to najmä v rovine metodiky, ako postupovať v prípade zhoršovania epidemickej situácie," povedala s tým, že rezort monitoruje aj situáciu v okolitých krajinách.

Nové vakcíny by mali na Slovensko prísť v septembri

Schvaľovací proces Európskou liekovou agentúrou (EMA), ktorá momentálne posudzuje registráciu vakcín na ochorenie COVID-19 adaptovaných na variant omikron od výrobcov Pfizer a Moderna, bol úspešný. Od septembra by preto mali na Slovensko postupne prichádzať prvé dávky tejto vakcíny. "V septembri očakávame dodávku 100-tisíc adaptovaných dávok od výrobcu Moderna, postupne budú prichádzať aj ďalšie objemy dávok od spoločnosti Pfizer," informovala Lániková.

Pri očkovaní sa postupuje podľa schválenej očkovacej schémy. Aktuálne sa do konca júla pokračuje v očkovaní prvoočkovancov a do konca augusta sa môžu ľudia doočkovať druhou alebo booster dávkou. "Pokračujeme v príprave stratégie očkovania proti COVID-19 na sezónu jeseň – zima 2022/2023. Slovensko v tomto smere plne reflektuje odporúčania Európskej liekovej agentúry," uviedla hovorkyňa.

Celoplošné opatrenia sa nechystajú

Vzhľadom na súčasnú stabilne sa vyvíjajúcu epidemickú situáciu v nemocniciach a na pomerne ľahké priebehy ochorenia COVID-19 spôsobeného variantom omikron u väčšiny infikovaných, v aktuálnej situácii odborníci nepovažujú za potrebné zavádzať celoplošné protipandemické opatrenia. Neočakáva sa ani vysoký nárast pacientov hospitalizovaných v nemocniciach, ako tomu bolo v predchádzajúcich vlnách. "Vzhľadom na finančnú, personálnu či kapacitnú náročnosť PCR testovania tiež nepovažujú za nutné upravovať podmienky PCR testovania," skonštatovala Lániková.

Momentálne je PCR vyšetrenie bezplatne prístupné pre občanov, ktorí majú indikované PCR vyšetrenie lekárom a ktorí sa na mieste preukážu výmenným lístkom. Občania vo veku 60 rokov a viac výmenný lístok nepotrebujú. "Zároveň platí, že momentálne majú antigénové testy s regulovanou cenou v lekárňach rovnakú výpovednú hodnotu ako PCR testy. Ak sa niekto obáva falošnej pozitivity, môže si urobiť antigénových testov viac. V prípade pozitívneho antigénového testu by mali byť občania zodpovední a ostať doma, a to rovnako aj v prípade prejavenia príznakov ochorenia COVID-19, kde navyše odporúčame kontaktovať svojho lekára, ktorý môže indikovať PCR vyšetrenie," dodala hovorkyňa rezortu.

Letná vlna COVIDU je prekvapením

Koronavírus nás od začiatku pandémie nemilo prekvapuje, to posledné prekvapenie je práve prebiehajúca letná vlna omikronových variantov BA.4 a BA.5, skonštatoval imunológ Vladimír Leksa. "Vyzerá to, že si ešte musíme počkať, kým sa z nového koronavírusu stane sezónna záležitosť vyskytujúca sa v zimných mesiacoch. Pravdepodobne je to ale spôsobené uvoľnením opatrení po dvoch rokoch a nie nejakou novou biologickou vlastnosťou vírusu," ozrejmil.

Ako bude situácia okolo COVIDU vyzerať v najbližších mesiacoch, to závisí od celkovej zaočkovanosti a premorenosti, aj preto sa to bude z krajiny na krajinu výrazne líšiť. "U nás je zaočkovanosť dosť nízka, o úrovni premorenosti nemáme presné informácie, takže je to ťažké predpovedať. Vlna infekcie preto môže ešte stúpať, ale nemala by už byť nasledovaná nejakým prudkým zvýšením hospitalizácií a úmrtnosti, ako to bolo predtým," zhodnotil Leksa.

Nízka zaočkovanosť a premorenosť sú rizikom, vznikajú nové subvarianty

V najväčšom ohrození sú ľudia, ktorí neboli zaočkovaní a doteraz ochorenie ešte ani neprekonali. "Veľkým rizikom ostáva, že sa v krajinách, kde je nízka zaočkovanosť aj premorenosť, objaví nový kmeň, ktorý bude schopný obísť imunitu získanú očkovaním a zotavením sa z choroby. Určité obavy dnes spôsobuje variant BA.2.75," uviedol. Tento variant sa aktuálne šíri v Indii, Austrálii, Nemecku, Británii, Kanade, USA a v najmenej ďalších štyroch krajinách. Obavy odborníkov vyvoláva veľké množstvo mutácii tohto subvariantu, ktoré by mohli vírusu umožniť efektívnejšie viazať sa na bunky.

Preočkovanie je rozumné

"V každom prípade preočkovanie aktualizovanou vakcínou, ak bude prístupná, bude veľmi rozumné opatrenie, pravdepodobne to bude možné na jeseň, mohlo by sa to spojiť aj s preočkovaním proti chrípke, ktoré má tiež nejaký ochranný účinok aj proti koronavírusu," dodal.