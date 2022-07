Krok SaSky spustil ešte väčšiu várku hádok: Viskupič sa pustil do Stančíka, škoda, že si hlasoval s fašistami!

Galéria fotiek (2) Viskupič sa pustil do Stančíka.

Zdroj: TASR - Jaroslav Novák, Topky - Vlado Anjel

BRATISLAVA - Po stredajšom ráznom ultimáte zo strany liberálov z SaS voči premiérovi Eduardovi Hegerovi (OĽaNO) zrejme už koalícia nikdy nebude v takom stave, ako sme ju poznali doteraz. Hádky, konflikty a nezhody vyvrcholili tlačovkou, ktorá dáva predsedovi vlády najavo, že má čas do konca leta si rozmyslieť, či Igor Matovič odíde alebo nie. Hádky by s príchodom tohto ultimáta, leta a dovolenkami možno mali utíchnuť, no udial sa presný opak!