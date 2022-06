Košickému poslancovi PODPÁLILI auto: Motívom je jeho politická práca! SaS chce zvolať mimoriadny výbor

"Pred jedným z obytných domov v Michalovciach došlo v sobotu v noci k požiaru vozidla značky Suzuki Swift, od ktorého sa požiar rozšíril aj na tam stojace vozidlo značky BMW. Celková škoda bola predbežne vyčíslená na 14.000 eur," uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová s tým, že polícia intenzívne po páchateľovi alebo páchateľoch tohto skutku pátra.

Košickému krajskému poslancovi podpálili auto

Vnímam to ako snahu ovplyvniť a zastaviť moju kampaň

Podľa Kaplana obyvatelia sídliska počuli približne po 1.00 h silný výbuch a privolali záchranné zložky, ktoré požiar uhasili. "Počas svojho pôsobenia vo funkcii mestského a krajského poslanca som sa venoval viacerým korupčným témam a kauzám, ktoré súviseli s výkonom týchto mandátov. V minulosti som už zažil rôzne vyhrážky, anonymné listy či sledovanie, ale nikdy by ma nenapadlo, že to môže zájsť až tak ďaleko," uviedol Kaplan. Vníma to ako snahu ovplyvniť a zastaviť jeho predvolebnú kampaň a kandidatúru na primátora mesta Michalovce.

SaS žiada zvolať mimoriadne rokovanie

Strana SaS žiada zvolať mimoriadne rokovanie Výboru Národnej rady SR pre obranu a bezpečnosť. Podľa okresného predsedu SaS v Michalovciach Radovana Geciho bola motívom s najväčšou pravdepodobnosťou Kaplanova politická práca.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"Takéto hrubé zastrašovanie komunálnych politikov a mafiánske praktiky nemôžeme tolerovať," uviedla v tejto súvislosti členka výboru a šéfka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová. Potvrdila i požiadavku, aby sa na mimoriadnom rokovaní brannobezpečnostného parlamentného výboru zúčastnil aj minister vnútra SR Roman Mikulec a prezident Policajného zboru Štefan Hamran.