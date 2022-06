Polícia v prípade podpálenia Kaplanovho auta už vypočula 15 osôb, poznamenal Hamran

"Vynakladáme maximálne úsilie, aby sme ten prípad objasnili. Máme konkrétne poznatky, zaistené stopy. Pracujeme s dvomi vyšetrovacími verziami. Vzhľadom na to, že je prípad živý, by som viac nechcel konkretizovať," skonštatoval Hamran. Špecifikovať nechcel ani okruh podozrivých či možný motív skutku. Polícia preveruje aj skutky z minulosti a ich možný súvis s aktuálnym vyšetrovaním. Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) zdôraznil, že polícia vyšetruje každý obdobný prípad. "Neberieme to na ľahkú váhu," deklaroval. Zároveň podobné konanie odsúdil.

Archívne video: Košickému krajskému poslancovi podpálili auto

Členka výboru Anna Zemanová z SaS, ktorá zasadnutie iniciovala, hovorí o podpálení Kaplanovho auta ako o "vrchole ľadovca" všetkých ohrození, ktoré evidujú na Zemplíne. Ocenila účasť ministra i šéfa polície. Ako zhodnotila, vníma snahu riešiť situáciu. Vyzdvihla aj personálne zmeny, ktoré Hamran realizuje na regionálnej úrovni. Zemanová odmieta, že by zvolanie výboru bolo súčasťou predvolebnej kampane, ako počas rokovania naznačil podpredseda výboru Peter Pčolinský (Sme rodina). "Nerozumiem dôvodu zvolania tohto výboru," povedal Pčolinský. Poukázal pritom na prebiehajúce vyšetrovanie, ktoré znemožňuje bližšie informovať o skutkoch.

Predseda výboru Juraj Krúpa (OĽANO) považuje za dôležité, aby sa polícia vo vyšetrovaní čo najskôr dopracovala k výsledku. "Aby si aj potenciálni páchatelia do budúcnosti uvedomovali, že takéto činy môžu mať následky, toto je aj také memento, signál, ktorý má vzísť z tohto výboru," uviedol. Poslancovi Michaloviec a Košického samosprávneho kraja Milanovi Kaplanovi podpálili uplynulý víkend auto. Vníma to ako snahu ovplyvniť a zastaviť jeho predvolebnú kampaň a kandidatúru na primátora mesta Michalovce.