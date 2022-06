Ďalšie luxusné auto? Hlas je v strate, vozový park členov sa rozrastá: Pellegrini tvrdí, že ho má od sestry

BRATISLAVA - Len nedávno sa riešila kauza, kedy si mal líder Hlasu Peter Pellegrini po založení strany vybaviť auto so šoférom u šéfa SAD Zvolen Adriana Polónyho. Šéf Hlasu tvrdí, že auto a šoféra nemá zadarmo, no z účtovnej závierky za rok 2020 vyplýva, že auto ani šoféra neplatili. Na otázky novinárov Pellegrini neodpovedal. Teraz má ďalšie luxusné auto, ktoré vraj dostal ako dar.

Predseda Hlasu Peter Pellegrini sa vozí na ďalšom luxusnom aute. Len v marci musel vysvetľovať to, kto platí za iné auto so šoférom, v ktorom sa vozí. Podľa zistení DenníkaN má teraz nové Volvo V90. Auto vídať aj pred straníckou centrálou Hlasu v centre Bratislavy.

Auto Petra Pellegriniho pred straníckou centrálou v centre Bratislavy

Novinári sa Pellegriniho pýtali na auto aj na tlačovej besede. Líder Hlasu tvrdí, že ho dostal od sestry. "Mám ho požičané od sestry. Moja sestra nie je činná osoba; keby som poprosil aj mamu, otca, už sú dôchodcovia, aby mi pomohli, asi vám to nebudem zdôvodňovať," vysvetľoval Pellegrini a dodal, že na to "majú". Koľko auto stálo, však už povedať nechcel, hovorkyňa dokonca zobrala redaktorke mikrofón. Eva Pellegrini, sestra lídra Hlasu, portálu povedala, že auto bratovi požičala a považuje to za normálne, že si súrodenci pomáhajú.

Peter Pellegrini len nedávno nahral v luxusnom Volve video o cenách benzínu

Kauza šofér a auto

V marci sa riešila iná kauza okolo financovania Pellegriniho strany, auta a šoféra. Pellegrinimu robil v čase, keď bol premiérom, ochrankára Viliam Dolinský. Toho neskôr Pellegrini presvedčil, aby odišiel od polície a robil mu osobného šoféra. Dolinský s tým súhlasil a išiel pracovať pre Hlas-SD, avšak oficiálne ho zamestnal prevádzkovateľ autobusových spojov SAD Zvolen.

Firmu mal predseda Hlasu doteraz stáť 56-tisíc eur. SAD Zvolen dáva na jeho šoféra mesačne 3500 eur. Podľa zistení denníka má Pellegrini vďaka šéfovi SAD Zvolen Adrianovi Polónymu aj auto, na ktorom sa vozí. Šéf Hlasu tvrdí, že auto a šoféra nemá zadarmo, no z účtovnej závierky za rok 2020 vyplýva, že auto ani šoféra neplatili. Pellegrini na otázky denníka ohľadom financovania auta a šoféra neodpovedal.

So spolumajiteľom a predsedom predstavenstva SAD Zvolen Adrianom Polónym sa pozná Pellegrini od detstva. Obaja pochádzajú z Banskej Bystrice. Ide o vplyvného podnikateľa v banskobystrickom regióne, ktorý v minulosti podnikal aj s trestne stíhaným Norbertom Bödörom.