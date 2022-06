Slovensko sa nebráni debate o zmene zmlúv: Europoslanci majú rozličné názory

BRATISLAVA - Slovensko sa nebráni diskusii o revízii základných zmlúv o fungovaní Európskej únie (EÚ), vopred však musí byť jasné, aké benefity by to prinieslo a či na nich existuje politická zhoda. Otváranie a zmeny zmlúv nemôžu byť samoúčelné. Uviedol to štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Martin Klus. Tému otvárania základných zmlúv priniesla Konferencia o budúcnosti Európy (CoFoE). TASR prináša týždenný súhrn udalostí okolo CoFoE.

Klus upozorňuje, že názory na to, o aké zmeny by malo ísť a či je zmysluplné otvárať zmluvy sa v rôznych členských krajinách výrazne líšia. "Ja osobne sa domnievam, že mnohé z kľúčových požiadaviek občanov sa dajú naplniť rýchlo ešte v existujúcich rámcoch zmlúv a nebolo by dobré zaseknúť sa v rokoch ťažkých diskusií k témam, kde je dosiahnutie kompromisu v krátkom čase nereálne. Aj pandémia, či agresia na Ukrajine nám ukázali, že EÚ má kompetencie a schopnosti nájsť a implementovať rýchle a efektívne riešenia, a to všetko v rámci svojho aktuálneho mandátu," zdôraznil.

Bude potrebné niektoré ustanovenia zmeniť

Prípadná revízia sa môže týkať primárne dvoch zmlúv - Zmluvy o fungovaní Európskej únie a Zmluvy o Európskej únii. V TASR TV to hovoril Tomáš Buchta zo Stáleho zastúpenia SR pri EÚ v Bruseli. "Revízia zmlúv je akt, ktorým členské štáty EÚ zverujú Únii nové právomoci," vysvetlil Buchta. Dodal, že pokiaľ pôjdeme týmto smerom, bude potrebné niektoré ustanovenia zmeniť. Slovenskí europoslanci sa nezhodujú v potrebe otvárania základných zmlúv o fungovaní Európskej únie (EÚ).

"Je tu silné volanie po tom, aby sme zorganizovali Konvent o budúcnosti Európy, ktorý by mohol byť prvým krokom k otvoreniu zmlúv o fungovaní EÚ," uviedol Vladimír Bilčík s tým, že treba zmeniť niektoré rozhodovacie mechanizmy v únii. Hlasovanie kvalifikovanou väčšinou by podľa neho prospelo akcieschopnosti Európy vo svete.

Poslanci volajú po zrušení jednohlasného rozhodovania v citlivých oblastiach

Robert Hajšel vníma dopyt občanov po väčších kompetenciách pre Európu v oblastiach, ako je zdravie alebo energetika a sociálne zabezpečenie. Niektorí poslanci volajú po zrušení jednohlasného rozhodovania v citlivých oblastiach. Sám o tom však nie je presvedčený, pretože právo veta zaisťuje štátom ako Slovensko, že ich národno-štátne záujmy sa vždy berú do úvahy. Miriam Lexmann nesúhlasí s otváraním základných zmlúv o fungovaní EÚ a zdôrazňuje, že mnohé problémy by mohli byť vyriešené v rámci existujúcich zmlúv.

Martin Hojsík upozornil, že politici často hovoria, ako počúvajú občanov, a tí teraz povedali, že chcú silnejšiu Európu, ktorá bude lepšie chrániť planétu, ale aj ľudské a sociálne práva jej občanov. Podľa Eugena Jurzycu by Únii pomohlo viac transparentnosti, analýz hodnoty za peniaze, založených na objektívnych dátach, a menej protekcionizmu.

Beňová pripomenula iniciatívu

Michal Wiezik zmenu hlasovania z jednohlasného súhlasu na kvalifikovanú väčšinu považuje za vhodnú, rovnako je za konvent k revízii zmlúv o EÚ. Monika Beňová v súvislosti s otázkou revízie základných zmlúv pripomenula iniciatívu, v ktorej viacero členských krajín varovalo pred akýmikoľvek unáhlenými zmenami.

Peter Pollák zdôrazňuje, že Európa čelí bezprecedentným výzvam, ktoré si vyžadujú viac flexibility pri rozhodovaní. "To, či je nutná revízia zakladajúcich zmlúv k tomu, aby sa Európa stala akcieschopnejšou, nezávislejšou či sociálnejšou, je otázne. V každom prípade si to vyžaduje konštruktívnu debatu a odobrenie všetkých členských krajín a jej občanov," upozornil.

Občiansky hlas je veľmi dôležitý

Podľa Ivana Štefanca by revízia zmlúv EÚ mala reflektovať predovšetkým výsledky Konferencie o budúcnosti Európy. "Občiansky hlas je veľmi dôležitý. Zároveň nás pandémia COVID-19 a nedostatok energií naučili, že Európska únia potrebuje viac kompetencií v oblasti zdravotníctva a energetiky," poznamenal.