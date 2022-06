Marček posiela svojim bývalým kolegom tvrdý odkaz: Stranu, ktorú som vám dal, vráťte! Ste rovnakí ako Kotlebovci

BRATISLAVA - Daroval im stranu, teraz ho vyhodili z predsedníctva. Reč je o bývalom poslancovi NRSR Petrovi Marčekovi, ktorý založil vlastné hnutie. To následne daroval bývalým poslancom za ĽSNS. Veci sa tak vyostrili, že odídenci od Kotlebu, aktuálne združení v hnutí Republika, Marčeka z predsedníctva strany vylúčili. Teraz poukázal na vlastný pohľad na vec a svojim bývalým straníckym kolegom poslal tvrdý odkaz.

Celé sa to zomlelo ešte asi pred týždňom, kedy dvaja poslanci združení okolo šéfa hnutia Republika Milana Uhríka informovali, že Peter Marček už nie je členom predsedníctva strany. Avšak, bol to práve Marček, kto pomohol odídencom z ĽSNS mať vlastnú stranu bez toho, aby museli získavať 10-tisíc podpisov na založenie nového politického subjektu. Marček totiž Uhríkovcom daroval svoju stranu Hlas ľudu, ktorú vzápätí premenovali na hnutie Republika. Tú založil ešte počas toho, ako bol poslancom parlamentu ako odídenec zo Sme rodina, ktoré ho do pléna dostalo.

O vylúčení Marčeka z predsedníctva strany sa malo rozhodnúť na májovom sneme hnutia. Podľa slov „uhríkovcov“ si Marček robil vlastnú politiku, o ktorej neinformoval členov hnutia či predsedu Milana Uhríka. Ba čo viac, podľa vedenia hnutia bol príliš proruský. No Marček má vlastný pohľad na vec. A ten predstavil v utorok na tlačovej konferencii.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky.sk / Maarty

„V roku 2020 sa odčlenila skupina poslancov Národnej rady zo strany ĽSNS. Išlo o päť poslancov plus Milana Uhríka, ktorý pôsobí ako poslanec Európskeho parlamentu. Keďže sme sa poznali, tak som torchu váhal, pretože som vedel, z akej strany vyšli a ĽSNS nemala dobrú povesť. Nakoniec som od nich požadoval jednu vec - aby sa nevrátili k politike, ktorú viedla ĽSNS. Dostal som prísľub od Milana Mazureka, že to smerovanie nemá zmysel," začal Marček s tým, že napokon s darovaním strany súhlasil. Až neskôr podľa vlastných slov pochopil, na čo stranu potrebujú - a to na vlastné účely a zámery. „Uhríkovcov“ rovnako obvinil zo sympatií k nacizmu. Rovnako tvrdí, že svoj odhad o tom, že sa exčlenovia ĽSNS zmenili, precenil. „Som presvedčený, že ich zámerom bolo získať odo mňa stranu a postupne sa ma zbaviť,“ konštatoval.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky.sk / Maarty

Priblížil aj začiatok nedorozumení, ktoré začali zhruba pred rokom, kedy sa zúčastnil kladenia vencov na Slavíne počas Dňa víťazstva nad fašizmom. To sa členom hnutia nepáčilo a dali to aj Marčekovi najavo. Podľa Marčeka však exčlenovia ĽSNS prebrali návyky od svojho bývalého šéfa a tým spôsobom aj smerujú stranu. Podľa slov Marčeka sa ho zbavili zákerným spôsobom.

Na záver venoval svojim bývalým kolegom tvrdý odkaz, v ktorom požaduje svoju stranu späť. "Rád by som poslal pánovi Uhríkovi, ktorého som považoval za slušného človeka, aj nepoučiteľnému Miňovi Mazurekovi a ďalším odkaz. Buďte prosím korektní a stranu, ktorú som vám dal, vráťte, pretože ste porušili dohodu. A viem, že máte nejakú stranu v zálohe, ktorú pripravujete s niekým z ĽSNS. Preneste si tam členov aj názov a tú stranu, ktorú som vám nechal v dobrej viere, prenechajte nám," uzavrel.

Galéria fotiek (4) Zdroj: Topky.sk / Maarty

Marčekovi slová z diaľky počúval aj expremiér Ján Čarnogurský, ktorý však odmietol vystupovať pred kamerami.