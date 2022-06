POTVRDENÉ Moravu zasiahlo tornádo! VIDEO Hrozivé zábery spúšte, ktorú narobilo

BRATISLAVA/LANŽHOT - Ani nie rok po tom, ako južnú Moravu zasiahlo silné tornádo, sa objavujú informácie, že prehraničné mesto Lanžhot opäť bičoval tento extrémny jav počasia. Búrky, ktoré totiž boli v Česku v pondelok popoludní, napáchali rozsiahle škody. Na Slovensku však, našťastie, neudreli takou silou. No pohľad na domovy našich susedov doslova bolí.

Český hydrometeorologický ústav na sociálnej sieti krátko popoludní potvrdil, že kúsok od Slovenska v pondelok vyčíňalo tornádo. "Predbežné informcie od kolegov z terénneho prieskumu potvrdzujú, že vznik škôd v Lanžhote a okolí naozaj súvisí s rotujúcim kondenzačným vírom, ktorý zachytili viacerí ľudia, a že teda skutočne išlo o tornádo, a to minimálne s intenzitou F1," upozornili českí meteorológovia. Ako dodali, bližšie informácie o tom, čo sa presne v pondelok a akú malo tornádo finálnu silu, zverejnia v najbližších dňoch.

Hrozivé zábery z miesta

Silný vietor, intenzívne dažde, či blesky. Aj to všetko priniesli so sebou búrky, ktoré dorazili nad územie Slovenska v pondelok popoludní. Búrky sa sformovali nad Českom, kde napáchali rozsiahle škody, našťastie, na Slovensku už boli zoslabnuté a svoju plnú silu neukázali. No zábery a informácie z Česka, konkrétne z Južnej Moravy, vyrážajú dych.

VIDEO Tromba nad Kútmi na Záhorí: V prihraničnom meste Lanžhot bolo zrejme tornádo

Za všetko môže búrková línia, ktorá pustošila práve Južnú Moravu. Ide o oblasť, kde sa minulý rok 24. júna vytvorilo tornádo o sile F4 a zrovnalo so zemou viaceré dediny ako Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice či Lužice. A zdá sa, že ani nie po roku pustošilo tornádo na Južnej Morave opäť. Tentokrát iba pár kilometrov od slovenských hraníc - v meste Lanžhot.

No silné búrky páchali škody aj v ďalších obciach a mestách, napríklad v Břeclave, Zeječím a podobne. Podľa neoficiálnych informácií malo tornádo silu F0 až F1. To, že neďaleko slovenských hraníc zosadlo tornádo, sa napokon v utorok predpoludním potvrdilo. Informoval o tom portál imeteo.sk, podľa ktorého neboli našťastie z miesta hlásené žiadne zranenia.

"Včerajšia večerná búrka na juhu Moravy priniesla na 99,9 percenta malé tornádo. Podľa videa jasne vidieť, že predmety leteli smerom nahor, teda že ich niečo ťahalo hore. O downsburn nemohlo ísť, pretože veci by určite leteli smerom dopredu," vysvetlili zo stránky Počasí online Morava, kde aj zverejnili video.

Nové VIDEO zo včerajšej búrky na juhu Moravy: S takmer stopercentnou istotou išlo o tornádo!

Následne sa k celej veci vyjadril aj Český hydrometeorologický ústav. "Od včerajšieho večera existuje množstvo svedectiev, hlásení o škodách, ale aj priamo videí, ktoré naznačujú, že obec Lanžhot pravdepodobne zasiahlo tornádo. Predbežné informácie naznačujú, že mohlo ísť o mierne tornádo F1. Pôvodcom tornáda bola dlhotrvajúca búrková bunka, ktorá sa vytvorila pri Prahe. Vzhľadom na dlhovekosť a prechodné niektoré radarové známky búrky je pravdepodobné, že išlo o supercelu," informoval na sociálnej sieti. Aktuálne prebieha prieskum regiónu, aby zistili bližšie informácie o tom, čo sa blízko slovenských hraníc stalo.

V súvislosti s počasím zasahovali hasiči na Vysočine od pondelkového popoludnia do neskorého večera pri 90 udalostiach, hlavne kvôli odstraňovaniu vetiev a stromov z ciest. Najčastejšie vychádzali na Třebíčsku a Jihlavsku, informovala dnes hovorkyňa hasičov Petra Musilová. Okrem upratovania stromov pomáhali hasiči tiež s čerpaním vody zo pivníc.

Kvôli čerpaniu vody vychádzali hasiči do Humpolca alebo do Dukovan na Třebíčsku, kde sa voda dostala do pivnice domu. Upokojiť ulice po daždi pomáhali tiež v obci Zbilidy na Jihlavsku.

Výstraha meteorológov pred silnými búrkami a vetrom platila v časti Vysočina a aj inde v Česku do pondelkových 20.00 h. Podľa Musilovej bola situácia najhoršia medzi 16.00 a 19.00 h, keď museli hasiči zasahovať na takmer 70 miestach. "Podvečer a večerné hodiny boli potom už pokojnejšie," uviedla Musilová.

V niektorých obciach na Třebíčsku padali v búrkach aj krúpy, poškodené sú ovocné stromy i ďalšie rastliny v záhradách. Podľa informácií na webe Českého hydrometeorologického ústavu napršalo na niektorých miestach na Vysočine v uplynulých 24 hodinách takmer 20 litrov vody na meter štvorcový.

Z videa, ktoré sa objavilo v komentároch na stránke Počasí online Morava na sociálnej sieti vidieť, ako nad Lanžhotom boli búrkové mračná, ktoré rotovali a pod nimi sa tvoril vír - rotovalo totiž popadané lístie zo zeme.

Menšie škody spôsobili búrky z Česka aj na Slovensku. Po pondelkovej (13. 6.) večernej prehánke v Trnavskom kraji zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru SR (HaZZ) a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí celkovo v 16 prípadoch. Odstraňovali najmä popadané a naklonené stromy z cestných komunikácií, ktoré ohrozovali plynulú a bezpečnú premávku. Informovala o tom krajská hovorkyňa hasičov v Trnave Lena Košťálová.

Najviac práce mali profesionálni hasiči v okrese Senica, tiež Piešťany, Dunajská Streda a Galanta. Do akcií boli nasadení aj dobrovoľní hasiči z Prašníka, Sobotišťa, Holíča, Brodského, Gabčíkova, Kútov, Unína, Veľkých Úľan a Maduníc. "Celkom zasahovalo 22 profesionálnych príslušníkov a 37 členov dobrovoľných hasičských zborov. Na miestach udalostí bolo spolu 16 kusov hasičskej techniky," doplnila Košťálová.