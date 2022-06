Čo bude so štátnymi nájomnými bytmi? Kollár hovorí, že sú pripravení! Matovič potrebuje viac času

BRATISLAVA – Pri Bratislave sa v súvislosti s projektom výstavby štátnych nájomných bytov plánuje výstavba satelitného mestečka s 20.000 bytmi. Ďalší investor je blízko k vydaniu stavebného povolenia na výstavbu bytov pri Nitre. Povedal to predseda parlamentu a líder Sme rodina Boris Kollár.

"Spolu máme jednu miliardu eur u investorov pripravených to spustiť," uviedol. Celý proces od príchodu potenciálneho investora po odovzdanie prvých bytov podľa neho trvá niekoľko rokov, keď sa však systém rozbehne, funguje bez ohľadu na to, kto je práve vo vláde. "Prvé byty sa budú odovzdávať možno o dva roky," odhaduje Kollár.

Byty sú zatiaľ iba na bilbordoch

Výčitky opozície, že byty sú zatiaľ iba na bilbordoch, považuje za nekorektné, keďže zákon sa prijal len nedávno. Dodáva, že sľub spustiť projekt splnil, aj keď to trvalo dlhšie, ako by si želal. Na margo ostatných volebných sľubov hnutia skonštatoval, že im ostáva ešte exekučná amnestia. Chce tlačiť na ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú, aby pripravila potrebnú legislatívu.

Na otázku, prečo sa rokovanie o protiinflačnom balíčku vrátenom prezidentkou odsunulo na budúci týždeň, Kollár priblížil, že minister financií Igor Matovič (OĽANO) potrebuje viac času na rokovanie o podpore. Ak by však parlament balíček úplne odmietol, rodiny by podľa neho prišli aj o rýchlu pomoc plánovanú už v tomto čase. "Ak to zarežeme a neodsúhlasíme, tak od 1. januára až doteraz vlastne nedostali nič," odkázal poslancom Kollár.

Matovič potrebuje viac času

Sme rodina podľa neho podporí postup, pre aký sa rozhodne Matovič. Môže sa podľa neho pokúsiť celkovo prelomiť veto hlavy štátu alebo schváliť len prvú časť s aktuálnou pomocou. "Potom by som aj tak urobil krúžkovné, ale v riadnom legislatívnom procese," dodal na margo opatrení, ktorých účinnosť je plánovaná v budúcom roku.

Kollár sa vyjadril aj k aktuálnym problémom s medveďmi

Kollár trvá na tom, že zodpovednosť za aktuálne problémy s medveďmi má minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO). "Sú také premnožené, že ich ľudia nachádzajú u seba na záhrade alebo na dvore. Pýtam sa, či čakáme na prvú smrť nejakého dieťaťa," vyhlásil s tým, že počty medveďov treba regulovať ich odstrelom. "Aj vo vyspelých štátoch sa normálne reguluje, odstrel, samozrejme. Myslím si, že pokiaľ to nezačneme regulovať, začnú regulovať medvede nás," uzavrel.