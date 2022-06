Pri Štrkoveckom jazere v Bratislave by mohol vzniknúť nízky parkovací dom

BRATISLAVA – Pri Štrkoveckom jazere v bratislavskom Ružinove by mohol v budúcnosti vzniknúť nízky parkovací dom s parčíkom na streche, čím by sa predĺžila promenáda okolo jazera. Ide o priestor veľkého parkoviska, ktorý sa mestskej časti podarilo v minulosti odkúpiť a zabrániť tak neželanej plánovanej výstavbe. Samospráva chce svojim zámerom zvýšiť počet parkovacích miest v danej lokalite, ale aj zároveň skvalitniť verejný priestor.

"V Ružinove sa dlhodobo snažíme chrániť tie najvzácnejšie miesta, ktoré máme, a aj ich zveľaďovať v prospech občanov. Získali sme aj veľké parkovisko, kde bola pôvodne plánovaná nová bytovka. Tým, že sme ho získali, sme začali pracovať na projekte, ktorý by mohol toto srdce Ružinova skvalitniť," uviedol starosta Ružinova Martin Chren. Riešením, ktoré je zapracované aj v pripravovanom územnom pláne zóny a prehodnotené i v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), je nízky garážový dom s jedným podzemným podlažím. Ním by sa zvýšila celková kapacita parkovania pri jazere, zároveň by sa zlepšilo parkovanie pre rezidentov. Súčasťou projektu je tiež vybudovanie nového verejného priestoru.

VÄČŠINA ŠTRKOVCA UŽ PATRÍ RUŽINOVU ❤️ Pred víkendom mám pre vás skvelú správu! Ružinov už je oficiálnym majiteľom... Posted by Martin Chren - starosta Ružinova on Friday, June 3, 2022

"Vznikla by zelená strecha, ktorá by bola predĺžením pláže okolo Štrkoveckého jazera a nová promenáda, kde by mohli pribudnúť dve kaviarničky, prípadne pobočka knižnice," priblížil Chren. Podľa štúdie by sa mal napríklad počet parkovacích miest zvýšiť o viac ako 110. Z celkového počtu 124 exitujúcich neupravených a neregulovaných parkovacích miest by malo byť takmer 70 v exteriéri a 170 by malo byť lokalizovaných v objekte parkovacieho domu. Okrem ekológie stavby kladie projekt dôraz aj na zeleň. Jej podiel by sa mal zvýšiť o viac ako 1400 štvorcových metrov, počet stromov by sa mal zdvojnásobiť.