Daňový podvodník Bašternák čelí už tretej obžalobe! Týka sa luxusnej rezidencie Bonaparte

Podľa prokuratúry Ladislav Bašternák umelo nafúkol hodnotu luxusnej rezidencie, aby zarobil na daňových vratkách. Peniaze tak išli jeho spoločníkom či dodávateľom stavebnín. Reálna hodnota, podľa obžaloby, nie je ani zďaleka taká vysoká, ako to Bašternák deklaroval. Pre televíziu JOJ to povedal prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta.

Bašternák so svojimi spoločníkmi si vďaka fiktívnym nákladom mohli uplatniť vratky DPH v hodnote takmer milión eur. Ide o tom, že použité materiály sa kvalitou či hrúbkou stien na papieri líšili od toho, čo sa pri výstavbe skutočne použilo. Podľa Šantu stačilo nájsť niekoho, kto bol ochotný vystaviť fiktívne faktúry.

"Nehodnotil by som to ako nejakú sofistikovanú činnosť, ja si myslím, že skôr išlo o to, že títo páchatelia sa spoliehali na to, že ich daňový úrad neskontroluje a ani sa to nestalo," uviedol prokurátor pre televíziu. Vyšetrovanie sa naťahovala šesť rokov, pretože boli potrebné aj hĺbkové vrty a sondy. Firma, ktorá budovu stavala, bola prepísaná na biele kone.

Bašternák je už právoplatne odsúdený za podvody s vratkami a momentálne je na slobode. Súd rozhodol, že si odsedel dosť. Teraz mu však hrozí sedem až dvanásť rokov a podľa prokurátora je vylúčené, že by súd raz upustil od jeho potrestania.