VIDEO SaS preferuje za šéfa RTVS Tibora Búzu: O jeho podpore bude rokovať v koalícii

BRATISLAVA - Favoritom poslancov Národnej rady (NR) SR za SaS na funkciu riaditeľa RTVS je Tibor Búza. O jeho podpore budú rokovať s koaličnými partnermi. Na piatkovej tlačovej konferencii to oznámil poslanec Roman Foltin (SaS). Strana odmieta tajnú voľbu šéfa RTVS v pléne. Zároveň má vážne výhrady voči Jaroslavovi Rezníkovi a nechce, aby pokračoval vo funkcii riaditeľa telerozhlasu.

"Koaličných partnerov sa pokúsime presvedčiť, že táto voľba bude najlepšou voľbou, aby sa pridali k nám," povedal Foltin o podpore Búzu. SaS ho označila za schopného a zdatného manažéra s jasnou koncepciou, kam by rád posunul RTVS. "Zohľadňuje aj reálne finančné možnosti, ktoré sú k dispozícii," dodal Foltin, ktorý je členom Výboru NR SR pre kultúru a médiá. Poslanci SaS sa zároveň stotožňujú so stanoviskom expertnej komisie, ktorá odporučila do voľby okrem Búzu aj Ľuboša Machaja.

VIDEO SaS preferuje za šéfa RTVS Búzu, o jeho podpore bude rokovať v koalícii

SaS je za verejnú voľbu v pléne NR SR

Verejnoprávne médium musí byť podľa SaS odstrihnuté od politiky a prinášať vyvážené spravodajstvo. To sa podľa predsedníčky klubu Anny Zemanovej teraz v RTVS nedeje. SaS je za verejnú voľbu v pléne NR SR. "V žiadnom prípade nebudeme súhlasiť s tým, ak by niekto prišiel s návrhom na tajnú voľbu," povedala.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Vyberať budú z ôsmich kandidátov

Poslanci majú nového šéfa RTVS voliť budúci týždeň v stredu (22. 6.). Vyberať budú z ôsmich kandidátov. Expertná komisia, ktorú zriadil Výbor NR SR pre kultúru a médiá, bola na vypočúvaní kandidátov a zostavila stanovisko. Okrem Búzu a Machaja, ktorých odporúča do funkcie, označila za prijateľných kandidátov na zvolenie Ivana Goliana a Petra Badača.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Ďalších štyroch - Jaroslava Rezníka, Daniela Živicu, Vladimíra Semana a Petra Janků - zaradili vo svojom hodnotení experti do skupiny kandidátov, ktorých neodporúča zvoliť za šéfa telerozhlasu.