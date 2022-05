O znížení spotrebnej dane na benzín a naftu sa rokuje: Protiruské sankcie sú zlé opatrenie, tvrdí Kamenický

"Daň z pridanej hodnoty (DPH) sa, žiaľ, znížiť nedá, aj keď Poliaci ju znížili 'na hulváta', bez dohody s Európskou komisiou a čakajú ich za to zrejme pokuty. Touto cestou určite nepôjdeme. Samozrejme, o znížení spotrebnej dane sa dá rokovať a myslím si, že sa aj rokuje, pokiaľ viem. Som však veľmi prekvapený, že strana SaS takto 'holou hruďou' bráni Slovnaft, firmu, ktorá brutálne zarába na tom, že ceny ropy sú veľmi vysoko. Ona kupuje lacnejšiu ruskú ropu, ktorú nemôžu Rusi predať, tak na ňu dávajú zľavu," priblížil Kremský.

SaS to blokuje, tvrdí Kremský

Viskupič zo SaS oponoval, že svojimi návrhmi bránia pred vyššími cenami ľudí, nie Slovnaft. "Toto nemá nič s vyššími cenami, Slovnaft má obrovskú maržu, s ktorou je ochotný sa rozdeliť so štátom, ale vy (SaS, pozn. redakcie) to blokujete, nechcete to dovoliť," vytkol Kremský Viskupičovi.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

Kamenický považuje európske protiruské sankcie za zlé opatrenie, ktorého negatívne následky vplývajú na EÚ aj na Slovensko. "Som za to, aby sme brali ropu aj plyn tam, kde nám je to výhodné. Aj z Ruska, ak to bude najlacnejšie. Toto je v podstate aj naše riešenie. A Slovnaft nemusí prerábať celú technológiu, pretože je nastavený na ruskú ropu. So zmenou dodávateľa by boli spojené totiž obrovské náklady," podčiarkol Kamenický. Reči o podpore Putina nákupom ruskej ropy Kamenický odmieta. "Vladimír Soták (predseda Klubu 500) to jasne povedal: My neplatíme vojnu, my platíme ropu alebo plyn, aby slovenská ekonomika fungovala," zdôraznil podpredseda Smeru.

SaS riešenie spomínaného problému priniesla na koaličnú radu

Dohoda ministra financií SR Igora Matoviča (OĽANO) so Slovnaftom podľa Kamenického nezabezpečila, aby klesli ceny pohonných látok. "Matovič taktiež klame o tom, že bude mať (z novej dane z ropy) prínos do štátneho rozpočtu 300 miliónov eur," povedal Kamenický s tým, že Matovič "rozdeľuje niečo, čo nemá a chváli sa tým". V Nemecku sa podľa jeho informácií schvaľuje zákon, ktorým nemecká vláda zabezpečí zníženie ceny benzínu o 30 centov a nafty o 14 centov.

Galéria fotiek (3) Zdroj: Topky/Vlado Anjel

"My sa musíme dohodnúť na riešení a nie sa navzájom blokovať," doplnil na adresu SaS Kremský. Podľa Viskupiča strana SaS riešenie spomínaného problému priniesla na koaličnú radu. "Zníženie spotrebnej dane na benzín a naftu by okamžite spôsobilo zníženie cien. Minister financií to však zablokoval, už toto mohlo byť schválené," uzavrel Viskupič.