Keď vláda zníži DPH na plyn, nemala by zabudnúť na teplo, upozornili teplári

BRATISLAVA - Pokiaľ vláda zníži daň z pridanej hodnoty (DPH) na dodávky plynu, rovnako by mala pristúpiť aj k nulovej DPH na teplo zo systémov centrálneho zásobovania teplom (CZT). V stredu na to upozornil Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT). Podľa zväzu ide o 1,8 milióna občanov Slovenska, ktorých sa zvyšovanie cien energií tiež dotýka, no nekúria priamo plynom.