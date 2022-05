Známa panelka pri Trenčíne bola v katastrofálnom stave: Po dlhých rokoch očakávaná oprava! Cesta k nej bola náročná

Motoristi využívajúci cestu I/9 v úseku Chocholná-Velčice – Mníchova Lehota budú musieť v najbližších mesiacoch strpieť výrazné dopravné obmedzenia súvisiace s rekonštrukciou cesty. Počas symbolického štartu prác na rekonštrukcii tzv. panelky v hodnote 13,5 milióna eur bez DPH to v stredu povedal minister dopravy a výstavby SR Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

VIDEO Začala sa rekonštrukcia panelky pri Trenčíne, vodičov čakajú obmedzenia

"Buďme radi, lebo konečne sa tá rekonštrukcia začala. Vzhľadom na vyťaženosť cesty budú obmedzenia veľké, preto prosím vodičov o pochopenie. Stavba má byť hotová najneskôr do 31. decembra 2023. Dovtedy musíme vyčerpať zdroje z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra," skonštatoval minister s tým, že stav cesty je jedným z najhorších, ak nie úplne najhorší spomedzi všetkých ciest prvej triedy na Slovensku.

Podľa riaditeľa Investičnej výstavby a správy ciest Žilina Ivana Brečku sa rekonštrukcia týka 7,5-kilometrového úseku, jeho súčasťou je sedem mostov, ktoré kompletne zrekonštruujú. Ekologickým aspektom stavby je využitie materiálu z existujúcej cesty, jeho recyklácia a opätovné použitie pri rekonštrukcii. "Zrekonštruovaný úsek cesty I/9 bude nadväzovať na projekt pasívnej bezpečnosti cesty až po hranicu s Banskobystrickým samosprávnym krajom a odstráni kolízne a nehodové body z cesty," doplnil Brečka.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa

Najvýraznejším obmedzením bude rekonštrukcia dvoch veľkých mostov ponad Váh a inundačný kanál pri Trenčíne. Cesta bude od marca do septembra budúceho roka úplne uzavretá. Podľa predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslava Bašku bude potrebné vybudovať obchádzkové trasy. "Rekonštrukcia cesty I/9 sa prekrýva s rekonštrukciou krajských ciest II. triedy. Musíme sa dohodnúť so zhotoviteľom a s Policajným zborom na tom, ako budú tieto obchádzky vyzerať. Bude tiež potrebné zvýšiť financie na opravy ciest I. triedy. Tie sú asi v najhoršom stave," zdôraznil Baška.

Hrozili blokádou cesty

Problém s panelkou však nie je krátkodobý. Oficiálne sa o jej katastrofálnom stave začalo hovoriť v roku 2008. Za ten čas sa však dalo množstvo sľubov, ktoré sa ale nepremenili v skutky. Vyše 7-kilometrový úsek od zjazdu z diaľnice D1 až po Mníchovú Lehotu pripomínal skôr tankodrom, ako cestu – takmer na každom centimetri totiž boli záplaty a majitelia áut sa modlili, aby to ich tlmiče „dali“ a nemuseli ich hneď meniť. Táto cesta je pritom mimoriadne využívaná obyvateľmi okolitých obcí, keďže je priamou cestou do Bánoviec nad Bebravou. Chodia tadiaľ nielen osobné, ale aj nákladné autá. Situácia bola natoľko neznesiteľná, že starostovia si minulý rok povedali dosť.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa

„Pohár trpezlivosti pretiekol. Z tejto situácie sme veľmi znepokojení. Dlhé roky sa nám sľubuje, že cestu zrekonštruujú, a doteraz sa nič nestalo. Rozhodli sme sa preto, že napíšeme otvorený list kompetentným osobám, aby sme poukázali na neudržateľný stav tejto nebezpečnej cesty. Chceme dosiahnuť, aby sa v tejto veci začalo niečo robiť,“ skonštatoval pre Korzár starosta Trenčianskych Stankoviec Martin Markech. S tým, aká je situácia, sa obrátili v liste aj na prezidentku Zuzanu Čaputovú a v prípade, ak by sa situácia nezačala riešiť, hrozili aj blokádou ciest.

Viaceré komplikácie

Aj keď sa napokon po dlhých rokoch rozhodlo, že komplexná rekonštrukcia cesty I/9 dostane zelenú, neobišlo sa to bez problémov. Začalo to pochybeniami na strane Slovenskej správy ciest vo verejnom obstarávaní, na ktoré upozornil predseda Úradu pre verejné obstarávanie Miroslav Hlivák. Pôvodné verejné obstarávanie na rekonštrukciu cesty sa začalo v decembri 2020 a ukončili ho v máji 2021, keď ÚVO obstarávanie zrušil. SSC proti rozhodnutiu nepodala opravný prostriedok. „Nové verejné obstarávanie sa začalo v júni minulého roka a ukončili ho začiatkom januára tohto roka, ÚVO našiel vo verejnej súťaži opäť chyby a rozhodol o odstránení protiprávneho stavu. Samotná SSC v podmienkach súťaže stanovila, že kľúčoví odborníci súťaže majú spĺňať určité kritériá týkajúce sa ich praxe. ÚVO pri kontrole zistil, že u úspešného uchádzača nie sú tieto podmienky preukázané,“ skonštatoval Hlivák s tým, že ÚVO nariadil, aké konkrétne kroky má SSC urobiť.

Galéria fotiek (5) Zdroj: TASR / Radovan Stoklasa

Napokon sa boj s verejným obstarávaním dotiahol do úspešného konca, no prišiel ďalší problém. Aj keď vo februári tohto roku podpísala Slovenská správa ciest so zhotoviteľom zmluvu o dielo a práce na ceste sa začali, celé to skomplikovala vojna na Ukrajine. A to z dôvodu, že zhotoviteľ sa obával nárastu cien materiálu. Celkové predpokladané náklady na rekonštrukciu panelky sú takmer 26 miliónov eur, financovaná bude z eurofondov. Napokon sa začiatkom mája konečne obyvatelia okolitých obcí dočkali a práce na panelke sa začali. Trvať by údajne mali do konca budúceho roka. Realizátor vzhľadom na obavy žiadal percentuálne navýšenie ceny asi o tretinu ceny zákazky.

VIDEO Známa panelka pri Trenčíne bola v katastrofálnom stave: Záplaty na každom centimetri!

Šťastní starostovia

To, že sa napokon podarilo opravu po dlhých patáliach začať, potešilo aj starostov priľahlých obcí. "Sme radi, že sa cesta opravuje. Ľudia to zatiaľ vnímajú pozitívne. Doprava sa pomaly zahusťuje aj cez obec," uviedol pre Topky.sk starosta obce Trenčianska Turná Peter Mikula. To, že sa začalo s opravou, víta aj starosta Trenčianskych Stankoviec Martin Markech. Dôvodom je, že cesta bola už vo veľkom zlom technickou stave. "Je to dôležitý moment pre všetkých ľudí, ktorí žijú v blízkom okolí tejto cesty ale aj pre tých, ktorí cez tento úsek pravidelne cestujú. Myslím si, že po rokoch sľubov ľudia ani neverili, že sa s rekonštrukciou začne. Zatiaľ nemám od ľudí spätnú väzbu, ale myslím si, že veľa ľudí to vníma pozitívne. Samozrejme, budeme sa musieť vysporiadať s obmedzeniami a obchádzkami, ale to všetko investícia takéhoto rozsahu prináša," uzavrel.