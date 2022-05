Podnikateľa Jána Kána opäť súdili v kauze vraždy Szymaneka: Dostal 10 rokov

K vražde bohatého Poliaka Szymaneka došlo na jeseň v roku 1997 pri chate za obcou Polomka v okrese Brezno po tom, ako bola prezradená lokalita, kde ho zadržiavali. Podľa obžaloby odsúdený Mikuláš Černák mu mal jedenkrát streliť z pištole do úst a následne Ján K. z tej istej pištole do oblasti hrudníka. Údajne išlo o objednávku ľudí z Poľska a cieľom bolo výkupné.

Súd uznal oboch v roku 2019 vinných

Oboch OS v roku 2019 uznal za vinných. U Černáka upustil od uloženia súhrnného trestu, pretože mal za to, že výnimočný trest odňatia slobody na doživotie, ktorý si odpykáva, je dostatočný. Ján K. dostal vtedy osem rokov. Obaja sa odvolali.

KS v Banskej Bystrici odvolanie obžalovaného Černáka zamietol a potvrdil rozhodnutie okresného súdu. V prípade Jána K. verdikt týkajúci sa viny a trestu zrušil a vec vrátil. Dospel k záveru, že prvostupňový súd nesprávne vyhodnotil časť vykonaných dôkazov a v tejto súvislosti bolo potrebné vykonať ďalšie v zmysle záverov odvolacieho súdu.

To súd vo štvrtok urobil a hneď aj rozhodol. Ján K. sa na pojednávaní nezúčastnil. Jeho dvaja obhajcovia podali priamo v súdnej sieni odvolanie proti rozsudku ako aj celému konaniu. "Rozsudok považujeme za nezákonný. Súd bez bližšieho zdôvodnenia odmietol vykonať podstatné dôkazy, ktoré by preukazovali nevinu nášho klienta. Zároveň aj dôkazy, ktoré by výrazným spôsobom spochybnili kľúčové osoby, ktoré vypovedajú v prospech obžaloby, a teda odsúdených Mikuláša Černáka a Alexandra Horvátha. Nie je možné vylúčiť, že takto vypovedajú z dôvodu prísľubu nejakých výhod a tie môžu mať aj vo výkone trestu," konštatoval obhajca Tomáš Rosina.

Zdôraznil, že obaja vypovedali už viackrát klamlivo aj v iných trestných konaniach. Voči Horváthovi sa aktuálne vedú dve trestné konania za krivú výpoveď. Prokurátorka Katarína Habčáková si ponechala lehotu na podanie odvolania. Navrhovala prísnejší trest, ktorý sa začína na úrovni 12 rokov. Ako vysvetlila, predchádzajúci trest Jána K. osem rokov súvisí s tým, že predtým bol súdený za pokus trestného činu vraždy, teraz bolo jeho konanie kvalifikované ako dokonaný trestný čin vraždy v spolupáchateľstve.