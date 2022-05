Voliť budú môcť aj ľudia v karanténe: O špeciálny spôsob hlasovania treba vopred požiadať

BRATISLAVA - Ľudia s nariadenou karanténou alebo izoláciou pre ochorenie COVID-19 budú môcť voliť v jesenných spojených voľbách do orgánov samosprávnych krajov a samospráv obcí. Aj to predpokladá zákon o špeciálnom spôsobe hlasovania pre tieto spojené voľby, ktorý podpísala prezidentka Zuzana Čaputová. Informoval o tom jej hovorca Martin Strižinec

Zákon z dielne Ministerstva vnútra SR upravuje komplexný proces špeciálneho spôsobu hlasovania vo všetkých jeho štádiách. "Špeciálny spôsob hlasovania je určený pre osoby, ktorým bola nariadená izolácia alebo karanténa z dôvodov ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19 a pre osoby žijúce s nimi v spoločnej domácnosti, a to na základe ich žiadosti," priblížil rezort. Postup podľa tohto zákona sa uplatní iba v prípade, ak k 30. septembru 2022 budú na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR osoby pozitívne na ochorenie COVID-19 a osoby, ktoré s nimi prišli do úzkeho kontaktu, podliehať izolácii alebo karanténe.

O špeciálny spôsob hlasovania budú môcť občania požiadať najneskôr v posledný pracovný deň pred dňom konania sa volieb do 12. hodiny, a to telefonicky zapisovateľa miestnej volebnej komisie.

Na zabezpečenie hlasovania oprávnených voličov budú vytvorené špeciálne volebné obvody so špeciálnou volebnou komisiou, ktorej sídlo môže byť obec, mesto, v Bratislave a Košiciach mestská časť. Členovia špeciálnej volebnej komisie majú na požiadanie prísť s hlasovacími lístkami a špeciálnou prenosnou volebnou schránkou k voličom, ktorí sa pre izoláciu či karanténu nemôžu dostaviť do volebnej miestnosti. Komisiu by malo tvoriť aspoň osem ľudí, hlasovanie budú zabezpečovať minimálne dvaja vyslaní členovia.

Prezidentka odobrila úpravu procesov pri zmene miesta výkonu štátnej služby



Administratíva spojená so zmenou pravidelného miesta výkonu služby štátneho zamestnanca v rámci obce sa má zjednodušiť. Zmena miesta výkonu v rámci obce sa po novom nebude považovať za organizačnú zmenu, ale za zmenu štátnozamestnaneckého pomeru, ktorú služobný úrad vykoná jednostranne písomným oznámením štátnemu zamestnancovi. Vyplýva to z novely zákona o štátnej službe, ktorú podpísala prezidentka Zuzana Čaputová.

Predkladatelia poukázali na to, že podľa doterajšej legislatívy musí služobný úrad pri zmene pravidelného miesta výkonu štátnej služby zamestnanca zrušiť štátnozamestnanecké miesta a vytvoriť nové miesta s iným pravidelným miestom výkonu. Zároveň má úrad povinnosť uzavrieť dohodu o zmene štátnozamestnaneckého pomeru so štátnym zamestnancom vo forme dodatku k služobnej zmluve.

Podľa novej legislatívy bude mať služobný úrad povinnosť uzavrieť dohodu so štátnym zamestnancom len v prípade, ak sa mu mení miesto výkonu mimo obce. "Zmena pravidelného miesta výkonu štátnej služby v rámci obce sa nepovažuje za organizačnú zmenu, ale je zmenou štátnozamestnaneckého pomeru, ktorú služobný úrad vykoná jednostranne písomným oznámením doručeným štátnemu zamestnancovi," doplnili poslanci v dôvodovej správe k novele. Na účely zmeny pravidelného miesta výkonu štátnej služby v rámci obce sa bude za obec považovať aj hlavné mesto Bratislava a mesto Košice. Nová legislatíva má byť účinná od 15. júna.