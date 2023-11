Právnička sa súdila so štátom, nechcela platiť za jedlo v povinnej karanténe! Zlomové rozhodnutie: VYHRALA súd

(Zdroj: Facebook/ Slávka Henčeková , Getty Images, SITA)

Slavomíra Henčeková sa v apríli 2020 vracala z Nemecka. Bolo to v čase, kedy sme aj my na Slovensku naplno pocítili dopady ochorenia COVID-19. Zo strachu pred rýchlym šírením a katastrofickým plnením nemocníc zavádzal štát rôzne opatrenia. Medzi ne patrila aj povinná karanténa po príchode zo zahraničia. Do tej musela ísť aj Henčeková, ktorú z hraničného priechodu Kittsee podobne ako iných ľudí presunuli do zariadenia v Demänovskej doline.

Napriek tomu, že bolo ochotná sa testovať a žiadala o domácu izoláciu, v povinnej karanténe strávila osem dní. Súčasťou karantény bola aj strava, ktorú si museli ľudia na rozdiel od ubytovania hradiť zo svojho. Henčeková však tvrdí, že ju nechcela. „Niekedy jej bolo veľa, niekedy nebola chutná, mamka mi priniesla balík a z toho som žila a štát to nereflektoval,“ citovala ju RTVS. Štátu mala za jedlo zaplatiť 91 eur, čo však odmietla a Slovenská republika ju preto zažalovala. Vec sa dostala na okresný súd v Poprade, kde v stredu prebehlo druhé verejné pojednávanie, na ktorom padol aj rozsudok.

Štát prehral a musí platiť súdne trovy

Súd žalobu štátu zamietol a v plnom rozsahu priznal mladej advokátke náhradu trov konania. „Spor sa tiahol cca dva roky, celé to začalo ešte vtedy, keď som s politikou nemala nič spoločné. Medzičasom boli rozhodnutia súdov také aj onaké. A väčšina ľudí to jednoducho vzdala a zaplatila. Pomáhala som jednému páru, ktorý vydržal a v prípade ktorého Okresný súd Brezno konštatoval, že majú pravdu. Odôvodnenie ale nebolo tak dôsledné ako to dnešné,“ uviedla po pojednávaní Henčeková.

„V mojom dnešnom odôvodnení sa sudca stotožnil s mnou prednesenou právnou argumentáciou, že ak už mal niekto uložiť povinnosť nahradiť náklady za štátnu karanténu, mal to byť Úrad verejného zdravotníctva v správnom konaní. Rozhodne nie Ministerstvo vnútra formou faktúr. Súd si ale dal záležať na tom, aby bolo jeho rozhodnutie čo najlepšie odôvodnené, a tak sa dotkol aj bezdôvodného obohatenia. Nemám stále písomné vyhotovenie, ale z ústneho odôvodnenia mi prišlo, že súd nepripúšťa ani túto argumentáciu,“ uviedla a podotkla, že žalobca sa na súd ani raz nedostavil. „Odvolať sa ale bude musieť, lebo štát si musí brániť svoje pohľadávky. Vzhľadom na dnešné odôvodnenie súdu si však myslím, že to vôbec nebude mať ľahké, už naozaj nebude stačiť jeho opakovanie dookola toho istého a verím, že nám dá za pravdu aj odvolací súd,“ dodala.

Štátna moc si podľa nej nemôže robiť čo chce ani v pandémii. „Zákony platia stále. A toto je signál pre ľudí, ktorí to už so spravodlivosťou na Slovensku vzdávajú, že to predsa len má zmysel,“ tvrdí. „Nešlo mi o 91 eur, stálo ma to veľa času, hádok, energie, ale rozhodla som sa dotiahnuť to do konca,“ dodala.

Henčeková pôsobila po voľbách 2020 ako asistentka poslanca Jána Benčíka. Funkciu asistentky vykonáva aj teraz pre poslanca Tomáša Szalaya. V septembrových voľbách neúspešne kandidovala za SaS zo 101. miesta.