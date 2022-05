Heger má toho dosť: Hoaxy na sociálnej sieti sa rozhodol riešiť priamo s vedením Mety, dostal tento prísľub!

Ten svoje stretnutie so zástupcom Mety Nickom Creggom zhrul do niekoľkých slov a posolstva, že Facebook by nemal slúžiť na šírenie nenávisti. "Počas mojej účasti na Svetovom ekonomickom fóre v Davose som sa stretol aj so zástupcom spoločnosti Meta Nickom Cleggom. Zdôraznil som mu ako veľmi potrebujeme zo strany spoločnosti Meta podporu v boji proti dezinformáciám na ich sociálnej sieti Facebook," posťažoval sa vedúcemu spoločnosti slovenský premiér.

Prisľub pomoci od Mety

Facebook na Slovensku podľa Hegera využívajú približne tri milióny ľudí. Táto sieť podľa neho predstavuje jeden z najväčších zdrojov nenávistných prejavov, extrémizmu a klamstiev. "Hoci spoločnosť Meta navonok deklaruje, že proti takému obsahu bojuje, nielen my na Slovensku vnímame, že toto úsilie nie je dostatočné. Nick Clegg mi prisľúbil pomoc. Budeme intenzívnejšie spolupracovať, aby sme znížili počet dezinformácií a agresívnych prejavov," hovorí Heger po rokovaní.

Galéria fotiek (2) Zdroj: TASR/DPA/Karl-Josef Hildenbrand

Heger Mete pripomína, že aj podľa listu amerických kongresmanov je tento problém veľmi vážny. Tento list dokonca zaslali vedúcemu spoločnosti Markovi Zukerbergovi, aby sa táto situácia začala aktívne riešiť. "Čím dlhšie dovolíme, aby na najsilnejšej sociálnej sieti na Slovensku prevládali dezinformácie a nenávistné prejavy, tým viac hazardujeme stratu slobody a demokracie. Pretože to je ich primárny účel. Rozvrátiť naše hodnoty a vybudovať mylné idey o totalitných režimoch," uzavrel s nádejami Heger.