Podnikateľ Široký sa zbavuje majetku: Honosná vila zmenila majiteľa! Jeho meno sa spomína v známej kauze

V jednej z najlukratívnejších častí Bratislavy donedávna vlastnil dom aj podnikateľ Juraj Široký. Známa stavba, ktorá má názov Harvard však podľa aktuálneho výpisu z listu vlastníctva zmenila majiteľa. Noví sú rovno dvaja - deti Juraja Širokého. Informáciu priniesol portál hnonline.sk.

Široký vilu na svoje deti Juraja a Danu prepísal pred pár mesiacmi. Podľa portálu išlo o jeho posledný majetok, ktorý na Slovensku vlastnil. Trojpodlažná hacienda sa rozprestiera na vyše 800 metroch štvorcových, patrí k nej záhrada, tenisové kurty aj záhradný domček.

Vila po Kočnerovi

Okrem haciendy na Strmých vŕškoch, vlastní syn Juraja Širokého inú vilu v susedstve. Tá má podstatne zaujímavejšie pozadie. Kedysi patrila exministrovi hospodárstva Pavlovi Ruskovi. Ten je v súčasnosti odsúdený na 19 rokov väzenia v kauze televíznych zmeniek spolu s Marianom Kočnerom.

Galéria fotiek (2) Zdroj: Topky/Ján Zemiar

Rusko mal po rozvode problémy so splácaním úveru a tak išla luxusná vila do draždby. Jej cena bola 2,š milióna, no napokon ju za nižšiu sumu kúpil práve Kočner. V krátkej dobe ju predal Jurajovi Širokému mladšiemu. Spočiatku tvrdil, že ju získal na investičné zámery, no nakoniec ju zrekonštruoval a vlastní ju dodnes cez OZ Podporme šport.

Kauza Očistec

Meno Juraja Širokého sa objavilo aj v kauze Očistec, ktorá sa týka vysokopostavených ľudí aj v polícii. Figuruje v nej aj iný známy podnikateľ Norbert Bödör. Práve on mal podľa zverejnených informácií u polície zabezpečovať krytie niektorých ľudí a medzi nimi mal byť aj Juraj Široký starší.

Bödör mal dať 20-tisíc eur dnes už bývalému šéfovi finančnej jednotky Bernardovi Slobodníkovi za to, že nebude vyšetrovať podnikateľa a jeho firmu Váhostav.