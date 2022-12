Pavol Rusko sa opäť postavil pred súd: Začalo sa pojednávanie v kauze Maják nádeje! Vinu odmieta

archívne video

"Nechcem uzavrieť dohodu o vine a treste, cítim sa byť nevinný," povedal Pavol Rusko pred senátom. Jeho obhajca Marek Para uviedol, že považujú obžalobu za nedôvodnú.

Galéria fotiek (4) Začal sa proces s exšéfom TV Markíza Pavlom Ruskom v kauze Maják nádeje

Zdroj: TASR/Martin Baumann

Ako niekdajší riaditeľ neziskovej organizácie Maják nádeje mal Pavol Rusko podľa obžaloby v roku 2015 použiť účelovo viazané finančné prostriedky na sociálnu pomoc vo výške 101.000 eur na iný účel, a to financovanie muzikálu Rómeo a Júlia.

Odmietol, že by Maják nádeje použil peniaze z poskytnutých dotácií

V rámci výsluchu odmietol, že by Maják nádeje použil peniaze z poskytnutých dotácií. "Je to lož a nezmysel," tvrdí. Malo ísť podľa jeho slov napríklad o príspevky klientok za ubytovanie. Podotkol, že všetky finančné prostriedky použité ako zálohové platby na muzikál, sa vrátili do organizácie so ziskom 5000 eur.

Peniaze získané z muzikálu mali byť podľa obžalovaného použité na rekonštrukciu priestorov azylového centra. "Nie je mi jasné, ako môže niekto hovoriť, že som mal použiť finančné prostriedky z dotačných peňazí, keď Maják nádeje disponoval vlastnými prostriedkami vo výške viac ako 100.000 eur," dodal.

Obhajoba sa k prípadu komplexnejšie vyjadrí až po výsluchu svedkov a znalkyne. V prípravnom konaní boli podľa Paru viaceré pochybenia. "Niektoré z nich budeme opätovne namietať pred súdom. Predpokladáme spravodlivé rozhodnutie," doplnil advokát. Po skončení výsluchu obžalovaného bolo pojednávanie odročené na 26. a 27. apríla 2023. Výsluch by mali absolvovať viacerí svedkovia a znalkyňa.

Išlo o projekt bratislavského Starého Mesta a Nadácie Markíza

Nezisková organizácia Maják nádeje vznikla v roku 2002 ako spoločný projekt bratislavského Starého Mesta a Nadácie Markíza. Azylové centrum sídlilo v budove na Karpatskej ulici v Bratislave. V polovici roka 2015 prevzal jej vedenie Pavol Rusko, ktorý bol riaditeľom a štatutárom organizácie. Tá je od leta 2016 zrušená.

Exriaditeľ TV Markíza Pavol Rusko bol už skôr právoplatne odsúdený v kauze falšovania televíznych zmeniek na 19 rokov väzenia. Čelí aj obžalobe v kauze prípravy vraždy bývalej spoločníčky v televízii Sylvie Klaus-Volzovej.