Zníženie emisií a ekologické hospodárstvo sa musí stať plánom, tvrdí prezidentka Čaputová

ZURICH - Dvojnásobne zníženie emisií a zavedenie ekologického hospodárstva bez emisií nemá byť ambíciou. Musí sa stať konkrétnym plánom, ktorým sa budú riadiť všetky naše kroky. Povedala to v piatok prezidentka SR Zuzana Čaputová v pozdrave študentom na Švajčiarskom federálnom technologickom inštitúte (ETH) v Zürichu.

Prezidentka študentom univerzity odkázala, že sa stanú lídrami zajtrajška; spoločne však musia začať riešiť výzvy ako je klimatická kríza. "Vy, ďalšia generácia, viete, že sa nám kráti čas. A nám politickým lídrom došli výhovorky," poznamenala Čaputová.

Slovensko, Európska únia či Švajčiarsko plánujú byť do roku 2050 klimaticky neutrálne. "Veda hovorí jasne - v globále sa k tomuto cieľu ani zďaleka nepribližujeme," uviedla prezidentka. Zároveň poukázala na to, že vo vyspelom svete sa tretina novorodencov dožije takmer sto rokov. To podľa prezidentky otvára nové možnosti a vytvára výzvy pre zdravotné a sociálne systémy.

"Veľký potenciál je aj pre výkon počítača a umelú inteligenciu," poznamenala. Hlava štátu dodala, že úlohou je integrovať nové technológie do každodenného života v súlade s etickými princípmi. Pri riešení výziev bude podľa Čaputovej kľúčové vzdelanie, múdrosť, tvrdá práca a odhodlanie. ETH je tým správnym miestom, kde môžu výzvy vyriešiť. "Som hrdá na to, že mnohí Slováci nazývajú ETH svojim domovom," doplnila. Prezidentka si následne na ETH prezrela študentský dom projektov a dozvedela sa aj o projektoch mladých vedcov.