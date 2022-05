Rozprava k protiinflačnému balíku pokračuje: Matovič žije z KONFLIKTU! Nechceme zruinovať verejné financie

Opatrenia v rámci tzv. protiinflačného balíčka, teda návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa zahŕňajú 50 eur mesačne na voľnočasové aktivity detí, zvýšenie sumy daňového bonusu a prídavku na dieťa. V tzv. zrýchlenom režime by mali poslanci prerokovať aj zdanenie mimoriadnych príjmov z ruskej ropy či návrh zákona na riešenie problematických oblastí, ktoré sa usadením utečencov na území Slovenska vyskytli a nedali sa predvídať.

Aktualizované 10:49 Čepček zákon podporí, podľa neho je chybou zákona o financovaní voľného času je to, že nebol predložený už pred dvoma rokmi.

Aktualizované 10:40 V rozprave vystupuje Martin Čepček, bývalý člen OĽaNO. V rozprave sa bude venovať len voľnočasovým poukážka. Spomína na časy, keď bol členom školského výboru. "Ministrovi Gröhlingovi som dával podnety, aby riešil voľnočasové aktivity a teraz ich musí riešiť minister financií Matovič, lebo sa nič neudialo v tejto oblasti," uviedol v úvode.

Aktualizované 10:27 "Z jedného vrecka im dáme, z druhého sme im vzali," uviedol Viskupič na margo samospráv. ZMOS je aktuálne v štrajkovej pohotovosti, komunikácia so štátom je obmedzená a vlajky sú stiahnuté na pol žrde. Župani, starostovia i primátori odmietajú tento protiinflačný balíček, ktorým prídu o stovky miliónov v rozpočte. Baličkom síce ľudia dostanú peniaze navyše, no ak samosprávy nebudú mať peniaze, budú musieť dvíhať dane alebo poplatky, čím občanom opäť zoberú.

Aktualizované 10:22 Viskupič v pléne opäť opakuje výhrady SaS k balíčku. "Obávam sa, že to bude živná pôda pre podvodníkov," uviedol VIskupič na margo voľnočasových poukážok. Podľa SaS nie je jasné, kto bude môcť učiť, koľko a čo.

Aktualizované 10:00 "Sme za pomoc, ktorá nezruinuje samosprávy a ktorá nezvýší daňe. Sme jedinou rozpočtovo zodpovednou stranou na Slovensku. Chceme sa rozprávať aj o tom, odkiaľ na pomoc vziať, aby sme nezruinovali verejné financie," povedal v úvode rozpravy Marián Viskupič. "Pán minister Matovič žije z konfliktu a cíti sa v ňom ako ryba vo vode. Aktuálny konflikt je pomoc rodinám vs. ostatní," uviedol.

Aktualizované 9:30 V rozprave vystupuje Ján Richter, prihlásených je ďalších päť poslancov - Marián Viskupič (SaS), Milan Mazurek (nezaradený), Radovan Kazda (SaS), Martin Čepček (nezaradený) a Ján Blcháč.

SaS navrhne, aby sa daň z ropy použila na zníženie iných daní, balík zrejme nepodporí

SaS navrhne, aby sa avizovaná daň z ropy použila na zníženie iných daní, napríklad dane z pridanej hodnoty (DPH) na naftu a benzín. "To by bolo korektné a férové," myslí si líder SaS a minister hospodárstva Richard Sulík. Ak tento návrh neprejde, SaS chce zdanenie mimoriadnych príjmov z ruskej ropy v parlamente vetovať, vyhlásil Sulík. Dodal, že v prípade protiinflačných opatrení budú poslanci SaS na hlasovaní prítomní a budú proti alebo sa zdržia.

Matovič verí, že "prorodinná koalícia" vydrží až do schválenia opatrení

Minister financií Igor Matovič verí, že "prorodinná koalícia" vydrží až do schválenia protiinflačnej pomoci. "Pevne verím, že to posunieme aj ďalej a že tá prorodinná koalícia, ktorá sa tu vytvorila pri tomto návrhu zákona, ktorá sa nepozerá na to, akú máme farbu politického trička, vydrží až do finále," skonštatoval Matovič.

Zároveň si myslí, že vyjadrenia ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej v parlamente aj na vláde sú akoby pripraveným "podkladom" na Ústavný súd. "Očakávam aj po finálnom schválení zlomyseľnú sabotáž od ľudí, ktorí budú mať právo podať tento návrh zákona na Ústavný súd," skonštatoval Matovič, podľa ktorého sú v tomto prípade splnené kritériá na skrátené legislatívne konanie.

Kolíková vo štvrtok v pléne parlamentu kritizovala uplatnenie tzv. zrýchleného režimu k tomuto návrhu zákona. V návrhu na skrátené legislatívne konanie podľa nej absentuje zdôvodnenie, aké reálne a konkrétne dosahy hrozia. Kritizovala tiež, že navrhované opatrenia nesmerujú k odstráneniu rizika vplyvu zdražovania na tých najchudobnejších. Zdôraznila, že legitimitu pomoci rodinám nerozporuje. Podotkla však, že návrh nezahŕňa dôchodcov, nezamestnaných či osoby v hmotnej núdzi.