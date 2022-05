ONLINE Poslanci rozhodli o zrýchlenom konaní balíka pomoci: SaS tieto návrhy nepodporí! Zvažujú veto, ak neprejde TOTO

BRATISLAVA - Protiinflačný balík Igora Matoviča sa už dnes dostal do parlamentu. Poslanci sa dnes uzniesli, že trojicu zákonov prerokujú v skrátenom legislatívnom konaní a hlasovať o nich budú už v piatok o 11:00. Strana SaS ešte nevie, či si uplatní veto. Proti balíku je aj Združenie miest a obcí, ktoré so štátom obmedzilo komunikáciu a oddnes je v štrajkovej pohotovosti.

Protiinflačnú pomoc, ale aj zdanenie mimoriadnych príjmov z ropy aj podporu starostlivosti o deti aj odídencov s postihnutím prerokuje parlamentu na aktuálnej schôdzi. Poslanci vo štvrtok schválili zaradenie týchto bodov do programu. Do rozpravy sa prihlásili dvaja, návrh uviedol Igor Matovič.

Aktualizované 19:11 Poslanci odhlasovali všetky tri okruhy zákonom na skrátené legislatívne konanie. Podpredseda parlamentu Gábor Grendel oznámil, že o zákonoch sa bude hlasovať zajtra o 11:00. Ďakujeme, že ste dnešné dianie v parlamente sledovali spolu s nami.

Aktualizované 19:08 Do tretice parlament schválil skrátené konanie aj v prípade zákona o mimoriadnych sociálnych okolnostiach v súvislosti s dianím na Ukrajine. Za bolo 121 poslancov. V prípade návrhov zákonov o príspevkoch na deti a v prípade ropy za návrh hlasovali poslanci OĽaNO, Sme rodina, no aj niektorí súčasní aj bývalí poslanci za kotlebovcov. SaS hlasovala proti.

Aktualizované 19:07 Parlament schválil, že aj druhý zákon o rope a získavaní daňových výhod z nej prerokuje parlament v skrátenom legislatívnom konaní, Za bolo 77 poslancov.

Aktualizované 19:06 Parlament schválil, že zákon o voľnom čase dieťaťa z dielne MF SR parlament prerokuje v skrátenom legislatívnom konaní. Za bolo 83 poslancov.

Aktualizované 18:52 Liberáli podajú pozmeňujúci návrh k dani z ruskej ropy, aby sa použila na zníženie iných daní. "To by bolo korektné a férové," myslí si Sulík.

Aktualizované 18:48 Juraj Blanár prerušil rokovanie po prebratí všetkých troch skrátených legislatívnych bodov. Hlasovanie bude už o pár minút, a to o 19:00.

Aktualizované 18:43 Matovič verí, že "prorodinná koalícia" vydrží až do schválenia protiinflačnej pomoci. Zároveň však očakáva, že sa niektorí s týmto návrhom zákona aj po jeho prijatí obrátia na Ústavný súd SR. "Pevne verím, že to posunieme aj ďalej a že tá prorodinná koalícia, ktorá sa tu vytvorila pri tomto návrhu zákona, ktorá sa nepozerá na to, akú máme farbu politického trička, vydrží až do finále," skonštatoval Matovič.

Aktualizované 18:16 Predseda parlamentného finančného výboru Viskupič na sociálnej sieti zatiaľ zverejnil stanovisko SaS k Matovičovým "spod pazuchy" vytiahnutým návrhom. "Zistili sme, že neplatí Matovičovo tvrdenie, že Slovnaft súhlasí s tým, že nebude zvyšovať ceny pohonných látok. Žiadna dohoda podľa slov O. Világiho urobená nebola. Ceny paliva tak budú zaručene rásť. Vetujeme zvyšovanie daní a zavádzanie nových daní. Používame ho len tam, kde je naša červená čiara. Veľmi opatrne narábame s právom veta. Keď všetci koaliční partneri sú presvedčení to takto urobiť na hulváta, voliči to potom vyhodnotia," píše Viskupič.

Aktualizované 17:57 Parlament teraz prechádza na ďalší bod rokovania o zvláštnom zdaňovaní ruskej ropy, ktorý navrhuje rovnako Matovič.

Aktualizované 17:40 V pléne požiadal o vystúpenie sám minister financií Igor Matovič (OĽaNO), ktorý za rečníckym pultom kritizuje, ako sa voči deťom správala predchádzajúca garnitúra.

Aktualizované 17:02 Poslanci sa po grémiu uzniesli, že ak stihnú dnes prerokovať všetky tri body k zákonom so skráteným legislatívnym konaním, budú ešte o nich dnes aj hlasovať. Ak to nestihnú, schôdza bude pokračovať aj po 19:00, avšak hlasovanie bude prebiehať až zajtra.

Aktualizované 16:36 Schôdza bola prerušená pre začínajúce poslanecké grémium do 17:00.

Aktualizované 16:08 V rozprave vystupuje ministerka starostlivosti Mária Kolíková. Tá zdôraznila, že sa často nestáva, aby ministerka vystúpila s nesúhlasným stanoviskom voči inému ministrovi z tej istej vlády. Situácia si to však podľa Kolíkovej vyžaduje. "Máme tu návrh zákona, ktorého text nerieši nezamestnaných, osoby v nutnej núdzi, postihnutých, dôchodcov ... Na to, aby sme mali skrátené legislatívne konanie máme isté postupy, ktoré sme vždy rešpektovali," hovorí v pléne Kolíková.

Aktualizované 15:45 Matovič na slová Viskupiča v pléne reaguje pomerne stručne s tým, že niekedy je vraj "lepšie mlčať".

Aktualizované 15:43 Ministerstvo financií SR sa ohradzuje voči tvrdeniam samospráv o znížení ich príjmov po zavedení prorodinných opatrení. Rezort argumentuje dátami k výnosom z podielových daní, pripravenými kompenzačnými opatreniami a poukazuje tiež na prebytok bežných rozpočtov miestnych i krajských samospráv za rok 2021. "Príjmy samospráv z dane z príjmov fyzických osôb budú aj po zavedení opatrení vyššie oproti pôvodne rozpočtovaným (3,44 miliardy eur), pričom vzrastú na 3,53 miliardy eur. V ďalších rokoch má pokračovať rast postupne až na 3,87 miliardy eur v roku 2025," uvádza rezort.

Aktualizované 15:33 Líder finančného parlamentného výboru za SaS Marian Viskupič v rozprave pripomína, že týmto balíčkom sa nepomáha plošne, ale len vyslovene jednej skupine ľudí. "Tí, ktorí deti nemajú, ostanú bez pomoci. Aj im ide o život," prízvukuje Viskupič. "Ľudia potrebujú viac ako "úplatok", aby mali deti," dodal. Svoje vystúpenie Viskupič uzavrel s tým, že SaS nebude hlasovať za skrátené legislatívne konanie v prípade tohto balíčka.

Aktualizované 15:11 SaS plánuje uplatniť veto v parlamente, ale až vtedy, keď im neprejde pozmeňovací návrh, v ktorom navrhnú, aby sa vybratá daň z ruskej ropy použila na zníženie iných daní.

Aktualizované 15:10 K vetu SaS sa predtým vyjadril aj Igor Matovič. Pokiaľ by sa SaS po prelomení veta necítila viazaná koaličnou zmluvou, podľa Matoviča by sa sama vylúčila z koalície. "Je to, ako keby povedali: odteraz nie som tvoj manžel, ale budem bývať v tvojom dome." Na otázku, či by v takomto prípade SaS odňali jej ministerstvá, Matovič povedal, že myslí, že nie. "Osobne si myslím, že by nezvládli pred verejnosťou takú trucovitú a pomstychtivú pozíciu." Predseda OĽaNO si myslí, že by pri tejto skúške SaS veľmi rýchlo stiahla chvost. Veto neplánuje akceptovať.

SaS navrhne, aby sa avizovaná daň z ropy použila na zníženie iných daní, napríklad dane z pridanej hodnoty (DPH) na naftu a benzín. Ak tento návrh neprejde, SaS chce zdanenie mimoriadnych príjmov z ruskej ropy v parlamente vetovať. Sulík dodal, že v prípade protiinflačných opatrení budú poslanci SaS na hlasovaní prítomní a budú proti alebo sa zdržia. Sulík zopakoval, že samosprávy pre protiinflačný balíček prídu o 550 miliónov eur.

Aktualiozované 15:05 SaS Matovičove návrhy nepodporí

"Návrhy Matoviča nemôžeme podporiť z týchto troch dôvodov," uviedol Viskupič. Návrhy sú podľa SaS predstavené rýchlo, zrýchlené konanie je pretláčanie nasilu a daňový bonus je navrhnutý zle. "Budeme hlasovať proti skrátenému konaniu aj proti návrhom. Ak prejde mimoriadna daň na ruskú ropu, sme pripravení predstaviť koaličným partnerom svoje návrhy na zníženie niektorých iných daní. Ak to neprijmú, uplatníme veto," povedal. "Som šokovaný, že sa tu vytvorila nová koalícia s ĽSNS, že koalícia bude hlasovať spolu s nimi," dodal Viskupič.

Aktualizované 15:03 Strana SaS predstaví svoj postoj k balíku. "SaS je za adresnú pomoc tým, ktorí ju skutočne potrebujú. Sme za pomoc, ktorá nezruinuje samosprávy," uviedol v úvode Marián Viskupič. "Minister financií nevie efektívne hospodáriť a dokazuje to už od očkovacej lotérie," uviedol. "Veľkolepé nápady majú svoje trhliny a tak je to aj pri týchto návrhoch."

Aktualizované 15:02 Poslanci pokračujú v rozprave aj k voľnočasovým poukážkam a protiinflačnému balíku. Pokračuje sa faktickými poznámkami na vystúpenie Roberta Fica.

Aktualizované 15:01 Viacerí starostovia označili návrhy vlády za nezodpovedné

Viacerí bratislavskí starostovia vnímajú aktuálne návrhy vlády za nezodpovedné a populistické, ktoré škodia samosprávam, a teda aj obyvateľom. Samosprávy však podľa nich aj počas pandémie či utečeneckej krízy z Ukrajiny potvrdili, že dokážu fungovať aj v náročných časoch a vedia na svoje plecia prevziať aj základné funkcie štátu, ktoré priamo nepatria do ich kompetencií a rozpočtov.

"Spomeňme si na to pri každej tlačovej konferencii, na ktorej sa tára o tom, že samosprávy žijú v nejakej divnej bubline bez pandémie, vojny, zdražovania či neistôt a že majú peňazí ako pliev. Nie je to pravda," vyhlásil Ján Hrčka, starosta počtom obyvateľov najväčšej bratislavskej mestskej časti Petržalka. Tvrdí, že na rozdiel od populistov sa predsedovia samosprávnych krajov, primátori, starostovia, poslanci a úradníci postavili problémom čelom a od začiatku ich riešia.

Aktualizované 14:17 Mesto Handlová sa pripojilo k ZMOS a vo štvrtok vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. Reaguje tak na vládne návrhy, ktoré majú výrazne zasiahnuť do jeho rozpočtu. Vyčíslilo, že budúci rok pre ne môže prísť približne o 1,3 milióna eur. Informovala o tom hovorkyňa mesta Jana Paulínyová. "Reálne hrozí, že samospráva od jesene tohto roku začne čeliť vážnym existenčným problémom. Podporujeme pomoc rodinám, ale nie tak, že položíme rozpočty miest a obcí tak, že zlikvidujeme stabilné služby a rozvoj území," uviedla primátorka Silvia Grúberová.

Aktualizované 13:50 Matovič k protiinflačnému balíku v parlamente.

Aktualizované 13:46 Matovič sľúbil pomoc, no ZMOS nikto nekontaktoval

Poslankyňa zo Za ľudí a primátorka Lučenca Alexandra Pivková tvrdí, že Matovič spolu so štátnym tajomníkom rezortu financií Marcelom Klimekom na stretnutí prisľúbili individuálne opatrenia pre samosprávy. Opatrenia sa podľa nej majú týkať len preklenutia vážnej situácie. Mohlo by ísť napríklad o možnosť uvoľnenia prostriedkov z rezervného fondu na bežné výdavky či preklasifikovanie už poskytnutých návratných finančných zdrojov, tzv. pôžičiek. Hovorila tiež o možnosti poskytnúť ďalšie návratné i nenávratné zdroje. Dodala, že samosprávy si podľa tohto návrhu majú vyčísliť výdavky a začať rokovať.

Tlačová konferencia zástupcov koaličných strán k ochrane zvierat

Ústredný riaditeľ Kancelárie Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák pre TASR však reagoval, že ZMOS nikto nekontaktoval. Odmieta čiastkové a individuálne rokovania a dohody, ktoré zahŕňajú len vybrané samosprávy blízke koaličným politikom. Kaliňák pripomína, že ZMOS je hlasom väčšiny samospráv na Slovensku, nielen istej skupiny.

Aktualizované 13:42 Štát nemôže trvalé opatrenie financovať dočasnou daňou

Daňový bonus, ktorý by mal podľa prepočtov stáť slovenský štátny rozpočet približne 1,2 miliardy eur, by nemal byť financovaný dočasnou daňou, ktorej výnos sa odhaduje na 300 miliónov eur. Myslí si to predseda mimoparlamentného Progresívneho Slovenska a podpredseda Európskeho parlamentu Michal Šimečka.

Aktualizované 13:37 Tlačovku má aktuálne hnutie OĽaNO. Peter Kremský vyzval zástupcov takmer 50 inštitúcií, ktoré návrh podporujú, aby sa k téme vyjadrili.

Aktualizované 13:28 Žitňanská dostala prísľub, že návrh to bude zohľadňovať, no legislatívny návrh to podľa nej neobsahoval. "Informovala som koaličných partnerov aj ministra financií Matoviča, že ak nebude v návrhu napísané, že tento príspevok môžu využiť aj na rehabilitáciu alebo iný typ služby, ktorú potrebujú, neviem hlasovať za tento zákon," dodala. Rokovať chce aj o tom, aby nebol krátený príspevok ľuďom, ktorí ho poberajú za opatrovanie svojho ťažko postihnutého blízkeho. Ten je im podľa jej slov krátený, hneď ako začnú poberať dôchodok.

Aktualizované 13:15 Žitňanská zo Za ľudí nepodporí rodinný balík, ak bude bez opatrení pre osoby s ŤZP

Legislatívny balík určený na pomoc rodinám by mal obsahovať opatrenia pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP). Myslí si to poslankyňa zo strany Za ľudí Jana Žitňanská. V koalícii rokuje o tom, aby sa príspevok na voľnočasové aktivity pre deti dal využiť aj na rehabilitáciu či iné potreby pre zdravotne postihnuté deti. Ak to návrh nebude obsahovať, nemôže za taký zákon hlasovať.

"Pre mňa je úplne kľúčové v tejto situácii pomôcť ľuďom, ktorí majú v rodine ťažko zdravotne postihnutého človeka, pretože tieto rodiny čelia chudobe asi najviac," vyhlásila Žitňanská na štvrtkovej tlačovej konferencii. Pripomenula, že keď Matovič minulý rok predstavil daňovú revolúciu, upozornili ho na deti so zdravotným postihnutím, ktoré potrebujú terapie, logopédov či rehabilitácie, ktoré sú často drahé a rodičia ich musia hradiť zo svojho.

Aktualizované 12:45 Tlačovku k téme mal aj opozičný Smer, ktorý nepodporí návrh protiinflačnej pomoci z dielne ministra financií. Slovenských rodinám chce podľa neho vláda v roku 2022 dať v rámci tejto pomoci "dieru z koláča". Fico avizoval, že celý poslanecký klub Smer-SD nepodporí návrh protiinflačnej pomoci.

Aktualizované 12:30 Matovič nevie nič o samosprávach, mýli si ich s bankou, ktorá má financovať jeho "uletené nápady". Vyhlásil to nezaradený poslanec NR SR a podpredseda Hlasu-SD Richard Raši na tlačovej konferencii. Deklaroval, že strana podporuje samosprávy aj Združenie miest a obcí Slovenska. Poslanci Hlasu podmienili podporu návrhu zahrnutím 14. dôchodkov a rozšírením cieľovej skupiny pomoci.

"Vláda sa správa k samosprávam ako k nepriateľovi, vedie s nimi vojnu," podotkol Raši. Podčiarkol, že samosprávy sú v priamom kontakte s občanmi a často suplujú to, v čom zlyháva štát. Kritizuje navrhované zvýšenie daňového bonusu, pripomenul, že samosprávy žijú z daní fyzických osôb. Matovič si podľa neho neuvedomuje, že samosprávy nemajú voľné prostriedky na financovanie jeho nápadov a PR aktivít.

Aktualizované 12:00 „Odignorujem infantilné poznámky ministra financií a pôjdem k veci. Nebudeme tu viesť polemiku na tému kto čo urobil a neurobil pre rodiny. Takáto polemika v atmosfére, akú vytvárate nemá zmysel,“ povedal v úvode a pokračoval vymenovaním toho, čo urobil Smer. O 12:00 bola rozprava prerušená, schôdza pokračuje o 14.

Aktualizované 11:40 „Bol by som rád, keby to bolo vo finále 140 k nule,“ povedal Matovič pri uvádzaní návrhu. „Chcem, aby sme držali spolu a na konci si obliekli jeden dres s názvom kopeme za rodiny,“ dodal a poďakoval za podporu.

Matovičov balík v parlamente

Zákon o protiinflačnej pomoci predložil v parlamente minister financií Igor Matovič. Rovnako parlament prerokuje aj ďalšie veci. O všetkom by sa malo rokovať v skrátenom legislatívnom konaní. Jedna časť balíčka sa má podľa Matoviča spustiť už 1. júla a potrebné je aj zavedenie systémov, na čo nie je veľa času. Finančný výbor odporučil odsúhlasiť pomoc v skrátenom legislatívnom konaní. Rozpravu otvorili krátko pred 12, prihlásili sa dvaja. Za stranu Smer Robert Fico a za stranu SaS Marián Viskupič.

Gröhling je spokojný so schválením financovania voľnočasových poukážok

Gröhling je nespokojný s tým, že vláda včera schválila financovanie voľnočasových poukážok a aktivít detí. Schválili to napriek jeho nesúhlasu. Podľa neho je potrebné kvôli tomu zmeniť ďalších osem zákonov, čo sa nedá do rokovania parlamentu stihnúť. Necelých 400 miliónov eur, ktoré majú smerovať na tento zámer, by preinvestoval inde. Označil to za nezodpovedné hazardovanie s verejnými financiami.

Návrh zákona schválila vláda aj bez súhlasu šéfa rezortu školstva. "Podporujeme voľnočasovú aktivitu a trávenie času detí po škole, pretože je to dôležité aj pre ich psychohygienu a rozvíjanie jednotlivých schopností. Pokiaľ nemáme vyriešený hlavný čas v škole, tak nemôžeme investovať necelých 400 miliónov eur na krúžky v čase, keď deti nemá kto učiť a rodičia platia za opravu, učebnice a chod školy," povedal Gröhling.

Minister školstva má veľa pripomienok. "Musíme meniť osem zákonov. Prepáčte, ale tento zákon je tak nedokonalý. Kto stihne do zajtra do 12, kedy budú výbory, napísať takýto pozmeňovak?" pýta sa Gröhling. Krúžky musia podľa neho rodičia potvrdzovať každý mesiac. "Je mi ľúto, že tento návrh zákona je v takomto stave," uviedol.

ZMOS hrozí ostrým štrajkom

Združenie miest a obcí Slovenska oddnes vstúpilo do štrajkovej pohotovosti. ZMOS podporuje aj Únia miest Slovenska, ktorá sa plánuje k štrajku pridať a Združenie samosprávnych krajov. Bratislavský župan Juraj Droba posiela poslancom parlamentu otvorený list. Komunikácia je obmedzená, vlajky stiahnuté na pol žrde a hrozí ostrý štrajk. SaS s niektorými časťami od začiatku nesúhlasila. Nakoniec však ministri na vláde veto neuplatnili, no hlasovali proti. Veto môžu uplatniť v parlamente. Kým Richard Sulík bol relatívne spokojný, župy, mestá a obca to vidia inak.

Minister financií Igor Matovič nesúhlasí a tvrdí, že samosprávy neprídu ani o jedno euro. ZMOS vyzvalo obce a mestá, aby prerušili či obmedzili komunikáciu s ústrednými orgánmi štátnej správy, zabezpečovali realizáciu prenesených kompetencií iba do obdobia, ktoré je finančne kryté dotáciami zo štátu, či symbolicky stiahli pred budovami mestských a obecných úradov obecné vlajky na pol žrde, potvrdil ústredný riaditeľ Kancelárie ZMOS Michal Kaliňák. Dôvodom sú aktuálne návrhy z dielne rezortu financií, ale aj dlhodobý prístup štátu voči samosprávam.

Plénum zaradilo do programu protiinflačnú pomoc aj zdanenie príjmov z ropy

Na základe návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa z dielne ministerstva financií by mali dostať na voľnočasové aktivity deti od piatich do 18 rokov každý mesiac 50 eur. Suma daňového bonusu by sa mala zároveň zvýšiť. Od júla tohto roka by sa mal tiež zvýšiť prídavok na dieťa na 30 eur a od januára 2023 na 50 eur mesačne.

Podľa návrhu zákona o dani z výhody získanej v dôsledku osobitnej situácie na trhu s ropou by mala rafinéria Slovnaft platiť mimoriadnu daň z cenovej výhody, ktorú jej prináša spracovanie ruskej ropy. Tá je v posledných mesiacoch výrazne lacnejšia ako ropa typu Brent a štát túto výhodu využije na dodatočný príjem do štátneho rozpočtu. Zároveň poslanci presunuli na záver schôdze hlasovanie o návrhu Miroslava Kollára (nezaradený) na odvolanie Mariána Kéryho (Smer-SD) z funkcie šéfa zahraničného výboru. Na záver presunuli aj voľbu šéfa Najvyššieho kontrolného úradu SR a detskej komisárky i voľbu člena správnej rady Ústavu pamäti národa.