Sulíka v parlamente "ukrižovala" nová poslanecká väčšina, tvrdí Hrabko

BRATISLAVA - Pri hlasovaní o zaradení vládnych legislatívnych návrhov opatrení na kompenzáciu vysokej inflácie do programu schôdze Národnej rady (NR) SR protestujúcu SaS a jej lídra Richarda Sulíka „ukrižovala“ nová parlamentná väčšina zložená z koaličných aj opozičných poslancov. Povedal to publicista Juraj Hrabko.

„Neprišlo k dohode a vládna koalícia je rozsypaná. Ak sa doteraz nepoužívala formulácia o koaličnej kríze, teraz už by to sedelo,“ konštatoval Hrabko. Traja koaliční partneri prehlasovali SaS na rokovaní vlády a v parlamente im pomohlo niekoľko nezaradených poslancov zvolených za ĽS NS. Tento mechanizmus rozhodovania hodnotí Hrabko ako nešťastný. „Vládna koalícia a vláda sa mesiace dohadovala ako pomôcť a skončilo sa to tým, že sa nedohodla. Na rozdiel od iných krajín, ktoré to už majú dávno dohodnuté a ľudia tam už dávno poberajú rôzne formy pomoci,“ zdôraznil publicista.

Právo veta, ktoré vyplýva z koaličnej zmluvy, by sa podľa neho mohlo platiť iba za predpokladu, že by fungovala samotná koaličná zmluva. Keďže vládne pomery už dávno nezodpovedajú dohodám zakotveným v koaličnej zmluve, je podľa Hrabka celý dokument nefunkčný. „Ale ak by sme aj akceptovali, že koaličná zmluva stále platí, veto sa nedá uplatniť vo vláde alebo v parlamente, veto sa logicky dá uplatniť iba na koaličnej rade,“ upozornil Hrabko.

Aktuálne sa podľa neho v parlamente hlasuje ad hoc

Aktuálne sa podľa neho v parlamente hlasuje ad hoc, na základe aktuálnych dohôd konkrétnych poslancov. Aj v prípade hlasovaní o programe, kde tri vládne strany podržala časť nezávislých poslancov, vznikla podľa Hrabka väčšina ad hoc. „Podľa mňa politické dohody ešte nie sú tak ďaleko, aby sme vedeli, či bude táto väčšina spolu hlasovať aj v iných prípadoch,“ konštatoval.

Čo sa týka samotných opatrení, o ktorých parlament rokuje, podľa Hrabka sú ako systémová pomoc nedostatočné. „Pomoc sa napokon týka iba jednej skupiny ľudí, rodín s deťmi. Ale pomoc potrebujú aj iní. Akoby sa inflácia ostatných ľudí netýkala,“ upozornil. Zatiaľ čo českí dôchodcovia dostanú podľa neho v dôsledku vysokej inflácie počas tohto roka trikrát pridané, slovenskí dostanú iba skôr vyplatený 13. dôchodok, na ktorý majú nárok zo zákona. „Na Slovensku pomoc prichádza v prvom rade neskoro, v druhom rade sa netýka všetkých, ktorých by sa týkať mala a v treťom rade prichádza s problémami, lebo na ňu nie sú peniaze,“ uzavrel Hrabko.