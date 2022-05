Premiér o pomoci rodinám: Nevie si predstaviť, že by niekto v NR SR nehlasoval za

BRATISLAVA – Premiér Eduard Heger (OĽANO) si nevie predstaviť, že by niekto v Národnej rade (NR) SR nezahlasoval za protiinflačnú pomoc, ktorú v stredu schválila vláda. Uviedol to po rokovaní kabinetu s tým, že tento návrh trvalo zlepšuje sociálnu situáciu rodín s deťmi. Minister financií Igor Matovič (OĽANO) vyhlásil, že na detské prídavky bude použitý lepší výber daní, keďže SaS nesúhlasila so zdanením približne 100 bohatých firiem, hazardu a liehu.

Matovič priblížil krytie výdavkov na protiinflačné opatrenia, ktoré budú v sume zhruba 1,3 miliardy eur. Skonštatoval, že daňový bonus v hodnote 550 miliónov eur je v podstate zníženie daní, čo netreba hradiť. Približne 350 miliónov budú predstavovať prídavky na deti, ktoré sa majú hradiť lepším výberom daní. Minister financií zároveň dodal, že z 1,3 miliardy eur, ktoré pôjdu rodinám, sa približne 15 % vráti späť do rozpočtu cez nákup tovarov, služieb a podobne. To odhaduje na úrovni 200 miliónov eur. Ďalších 59 miliónov eur je podľa Matoviča valorizácia dávok, ktorá by sa uskutočnila, ak by vláda nič neurobila.

Dodal tiež, že 25 miliónov eur bude ušetrených niečím, čo "ešte verejne nebolo oznámené". "Takže to si ešte nechám, lebo to je veľmi zaujímavá téma," naznačil. To, z čoho vykryje sumu vyše 100 miliónov eur, zároveň plánuje oznámiť budúci týždeň. V súvislosti so situáciou obcí poznamenal, že s nimi diskutujú a ponúkli aj riešenia, že umožnené bude napríklad využívať rezervný fond. Vie si predstaviť aj pôžičky voči samosprávam, ktoré boli dotknuté z titulu nárastu cien energií.

Heger poukázal na to, že pomoc proti inflácii postavili na rodine. Slovenské rodiny s deťmi sa totiž podľa neho postupom času dostali do nevýhodnej situácie v porovnaní s rodinami bez detí. "Občania na túto pomoc čakajú, preto to ide aj v zrýchlenom konaní," zdôraznil premiér, ktorý preto verí, že aj diskusia v parlamente bude rýchla. Matovič rovnako verí, že poslanci odložia "politické tričká" a zahlasujú za to.

Na základe návrhu zákona o financovaní voľného času dieťaťa z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v stredu schválila vláda, by mali dostať na voľnočasové aktivity deti od piatich do 18 rokov každý mesiac 50 eur. Suma daňového bonusu by sa mala zároveň zvýšiť. Od júla tohto roka by sa mal tiež zvýšiť prídavok na dieťa na 30 eur a od januára 2023 na 50 eur mesačne.