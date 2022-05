AKTUÁLNE Zoroslav Kollár sa priznal k podplácaniu v kauze Pčolinského! S prokurátorom uzavrel dohodu

Podnikateľ a konkurzný právnik Zoroslav Kollár sa koncom apríla priznal k podplácaniu v ostro sledovanej kauze bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského. S prokurátorom uzavrel dohodu o vine a treste, na akým konkrétnych podmienkach sa dohodli, zatiaľ jasné nie je. Informáciu priniesol portál tvnoviny.sk. Špecializovaný trestný súd musí ešte dohodu schváliť, rozhodovať o nej bude koncom budúceho týždňa sudkyňa Ružena Sabová.

V kauze bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského ho vyšetrovatelia vinia z toho, že mal vziať úplatok 40-tisíc eur. Ten mal dostať od konkurzného právnika Zoroslava Kollára za to, že stopol jeho sledovanie a odpočúvanie. Úplatok si mal rozdeliť s prvým námestníkom Slovenskej informačnej služby Borisom Beňom. Ako sprostredkovateľ mal vystupovať známy kajúcnik Ľudovít Makó. K tomu, že úplatok skutočne odovzdal, vypovedá už aj Zoroslav Kollár.

Galéria fotiek (2) Na snímke riaditeľ SIS Vladimír Pčolinský, ktorého privážajú na Špecializovaný trestný súd

Konkurzný právnik Zoroslav Kollár v zápisnici z výsluchu, ktorú majú Topky k dispozícii, uviedol, že Makóovi odovzdal peniaze na upratanie "nejakého problému". Časť tejto zápisnice zverejnil na sociálnej sieti aj Pčolinského brat, poslanec Sme rodina Peter Pčolinský.

Kollár ďalej vypovedal, že Makóovi peniaze dať nechcel, ale nakoniec mu ich dal, pretože ho niekoľkokrát urgoval. Podnikateľ tvrdí, že nevie, komu a či niekomu Makó peniaze odovzdal. Odmietol aj to, že by Makóovi zaplatil peniaze za to, aby ho SIS prestala sledovať. Kollár vypovedal, že vedel, že je v hľadáčiku Slovenskej informačnej služby, no bolo mu to jedno.