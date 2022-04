Čo vypovedal Zoroslav Kollár o úplatku v kauze Pčolinského? Exšéfa SIS nepozná, Makó si vedel získať dôveru

V kauze bývalého šéfa Slovenskej informačnej služby Vladimíra Pčolinského ho vyšetrovatelia vinia z toho, že mal vziať úplatok 40-tisíc eur. Ten mal dostať od konkurzného právnika Zoroslava Kollára za to, že stopol jeho sledovanie a odpočúvanie. Úplatok si mal rozdeliť s prvým námestníkom Slovenskej informačnej služby Borisom Beňom. Ako sprostredkovateľ mal vystupovať známy kajúcnik Ľudovít Makó.

K tomu, že úplatok skutočne odovzdal, vypovedá už aj Zoroslav Kollár. Podľa medializovaných informácií chce s prokurátorom uzatvoriť dohodu o vine a treste a na to treba vždy priznanie. Kollár však podľa Pčolinského nepovedal, že úplatok odovzdal jemu, ale Makóovi.

"Zoroslav Kollár nikde vo výpovedi neuvádza, že by úplatok odovzdal mne," povedal pre televíziu Markíza Pčolinský. Ten má zápisnicu z Kollárovej výpovede. "Zoroslav Kollár povedal jednu vec. Ľudovítovi Makóovi dal peniaze za priateľskú službu. Ďalej však neriešil, čo s peniazmi urobil. Ani nevedel, za čo tie peniaze Makóovi dal,“ povedal Pčolinský.

Upratanie problému

Konkurzný právnik Zoroslav Kollár v zápisnici z výsluchu, ktorú majú Topky k dispozícii, uviedol, že Makóovi odovzdal peniaze na upratanie "nejakého problému". Časť tejto zápisnice zverejnil na sociálnej sieti aj Pčolinského brat, poslanec Sme rodina Peter Pčolinský.

Kollár ďalej vypovedal, že Makóovi peniaze dať nechcel, ale nakoniec mu ich dal, pretože ho niekoľkokrát urgoval. Podnikateľ tvrdí, že nevie, komu a či niekomu Makó peniaze odovzdal. Odmietol aj to, že by Makóovi zaplatil peniaze za to, aby ho SIS prestala sledovať. Kollár vypovedal, že vedel, že je v hľadáčiku Slovenskej informačnej služby, no bolo mu to jedno.

Pčolinský ešte pre televíziu povedal, že výpovede Makóa a Borisa Beňu sa líšia v tom, ako boli peniaze zabalené a z akých bankoviek bola zložená suma 40-tisíc eur. Podľa Pčolinského je Kollár aj pre iné kauzy pod tlakom a preto zmenil svoju výpoveď. Kollár vypovedal, že zmena výpovede je jeho osobné rozhodnutie.

Vyhrážky pred výpoveďou

Kollár vo svojej výpovedi uviedol, že pred ňou dostal "upozornenie", ak pôjde opäť vypovedať alebo zmení svoju výpoveď, s ktorou niekto nebude spokojný. "Ak pôjdem opakovane vypovedať alebo ak pôjdem vypovedať a obsah mojej výpovede nebude „v poriadku“, tak sa môže stať, že budem následne v nejakej neidentifikovanej veci obvinený alebo budú urobené nejaké invazívne alebo zabezpečovacie úkony voči mojej osobe alebo voči osobám mne blízkym. V prípade, že po dnešnej mojej výpovedi nastanú skutočnosti, aké mi boli naznačené, budem sa domnievať, že všetky tieto úkony boli vopred pripravené, riadené a kontrolované s účelom dosiahnuť moje odmietnutie výpovede alebo určitú „kvalitu“ mojej výpovede," uviedol Kollár vo výpovedi s tým, že osoby, od ktorých dostal túto informáciu nebude teraz komentovať.

Kollár ďalej vypovedal, že Makóovi odovzdal obálku, v ktorej bolo 20-tisíc v 200-eurových bankovkách a 20-tisíc v 100-eurových bankovkách. Vysokú hotovosť mal vraj doma preto, že zbieral a kupoval starožitnosti, tak si ju pravidelne vyberal. Makó nevedel, koľko peňazí je v obálke, pretože ju za Kollárovej prítomnosti neotvoril. Podnikateľ vypovedal, že nevie, komu Makó peniaze odovzdal alebo ako s nimi naložil.

"No neviem konkrétne meno, ako som už uviedol aj v spontánnej časti výpovede vždy spomínal priateľov na službe a hovoril v množnom čísle. To znamená, že hovoril o viacerých osobách," odpovedal Kollár na otázku vyšetrovateľa, či vie o tom, komu Makó odovzdal úplatok.

Kollár zároveň vypovedal, že vidí určité rozdiely vo výpovedi Makóoa a tým, ako to bolo v skutočnosti. "Rozdiel je v tom, že on tvrdil, že ja som sa ho dopytoval, či ma sleduje SIS, pravda je taká, že on mňa upozornil, že ma sleduje SIS, lebo ja som nemal žiadny zdroj informácii v tejto oblasti a druhá vec je, že v niektorých jeho opisoch skutočností, ktoré sa udiali, ja vidím zjavnú „nadprácu“, ktorej nerozumiem, lebo opisuje tie skutočnosti čiastočne odlišne, ako sa stali, ale to neznamená, že popieram ten skutok, lebo skutok Trestný zákon nejako pomenováva a tento skutok sa stal," dodal Kollár.