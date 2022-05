AKTUÁLNE Sudkyňa rozhodla o Zoroslavovi Kollárovi: Peňažný trest alebo väzenie!

Súd dohodu o vine a treste považuje za primeranú a spravodlivú. "Proti tomuto rozsudku nie je prípustné odvolanie," povedala sudkyňa ŠTS Ružena Sabová. Kollár čelil obvineniu, že mal v auguste 2020 poskytnúť prostredníctvom Ľudovíta Makoá vtedajšiemu vedeniu Slovenskej informačnej služby (SIS) úplatok vo výške 40.000 eur za to, aby nebol sledovaný. Ide o prečin podplácania. Bývalý šéf SIS Vladimír Pčolinský, ktorý v tomto prípade čelí obžalobe, prijatie úplatku opakovane odmietol.

VIDEO Právnik Zoroslav Kollár dostal pre korupciu peňažný trest 70-tisíc eur

"S poukazom na skutočnosť, že sa aj súd s takto navrhnutým trestom stotožnil, nemám k tomu absolútne žiadne výhrady," reagoval prokurátor ÚŠP Michal Šúrek. Nekonkretizoval, či návrh na peňažný trest vo výške 70.000 eur vzišiel zo strany obhajoby alebo prokuratúry.

V druhej korupčnej kauze mal Kollár sprostredkovať stretnutia Tomáša Rajeckého s bývalým šéfom Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) Ľudovítom Makóom Ten mal za úplatok 300.000 eur zabezpečiť krytie ilegálnej výroby cigariet a včasné informácie o prípadných zásahoch orgánov činných v trestnom konaní. Kollár mal napokon sľúbenú odmenu odmietnuť. V tomto prípade ide o prečin nepriamej korupcie. Kollár je obvinený aj v rámci akcie Víchrica, ktorá sa týka korupcie na súdoch.

Nie som kajúcnik, nikoho som neudal, nikoho neusvedčujem, tvrdí Kollár

Konkurzný právnik Zoroslav Kollár vyhlásil, že nie je kajúcnik, nikoho neudal a nikoho neusvedčuje. Tvrdí, že orgánom činným v trestnom konaní len popísal skutky, ktoré sa stali. Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v piatok schválil dohodu o vine a treste medzi Kollárom a prokurátorom Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) pre dva korupčné skutky, zaplatiť musí 70.000 eur.

VIDEO Zoroslav Kollár po rozsudku: Ak človek urobí nejakú chybu, musí si niesť následky sám

"To, prečo som sa rozhodol spolupracovať, bolo moje osobné slobodné rozhodnutie. Vzniklo po analýze súčasnej dôkaznej situácie v prípadoch, v ktorých som bol obvinený a celkovej situácie v SR," priblížil s tým, že o dôvodoch zatiaľ nechce hovoriť.

Odmietol, že by poskytol za ukončenie sledovania úplatok priamo exšéfovi Slovenskej informačnej služby (SIS) Vladimírovi Pčolinskému. "Nikdy som ho osobne nestretol, tým pádom som mu nemohol dať žiadne peniaze. A to, čo tvrdia ďalší kajúcnici v dôkaznej reťazi, to je ich vec a tú musí posúdiť súd," podotkol. Vyhlásil, že peňažný trest vo výške 70.000 eur zaplatí. "Určite mám na zaplatenie trestu. Výsledok tohto konania nie je otázka emócií," dodal Kollár.