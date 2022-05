Minister Ján Budaj: Práca meteorológov nie je ohrozená, SHMÚ má dostať peniaze

Galéria fotiek (2) Ján Budaj

BRATISLAVA - Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) by mal dostať peniaze na svoje štandardné fungovanie. Práca meteorológov nie je ohrozená. Potvrdil to minister životného prostredia Ján Budaj (OĽANO) s tým, že to nebude suma, ktorú inštitúcia požadovala.