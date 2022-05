Poslanci pokračujú v schôdzi: Plénum začalo deň rokovaním o poslaneckých návrhoch

Legislatívna zmena by mala nanovo nastaviť príspevok na starostlivosť, a to predĺžením nároku až do veku, keď deti nastupujú na povinnú školskú dochádzku. Suma by sa mohla zvýšiť na 350 eur. Valášek tiež navrhuje, aby ho mohli využívať aj osoby, ktorým bolo poskytnuté dočasné útočisko.

Následne sa plénum venovalo návrhu uznesenia k prerokovaniu verejnej cenovej politiky a opatrení na zamedzenie nežiaduceho cenového vývoja. Predložili ho poslanci Smeru-SD.

Na programe schôdze je ešte viacero neprerokovaných bodov. Na poludnie o 12.00 h sa má poslancom NR SR prostredníctvom telemostu prihovoriť ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj.