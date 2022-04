Fico poslal európskym lídrom list: Popisuje v ňom situáciu na Slovensku! Zapojiť chce aj von der Leyenovú

Poznamenal, že v piatok (22. 4.) rozposlal premiérom, spolkovým kancelárom a prezidentom, ktorí chodia do Európskej rady, list, v ktorom taktiež popisuje udalosti, ktoré sa stali za posledné hodiny. "Som prekvapený reakciou, mal som dnes už asi sedem telefonátov," povedal líder Smeru-SD. Podľa jeho slov strana informovala aj najvýznamnejšie frakcie v Európskom parlamente. "Vredom v právnom štáte nie je Maďarsko, Poľsko ani Malta. Najväčším vredom, ktorý v histórii Európskej únie vznikol, je Slovensko s gaunermi, ktorí stoja na čele tejto vlády," povedal Fico.

Ohrozenou kategóriou sú novinári

Vládna koalícia sa podľa slov Fica rozhodla odstrániť z cesty každého, kto zavadzia. Zastal sa bývalého ministra vnútra Roberta Kaliňáka a advokáta Mareka Paru. Ďalšou ohrozenou kategóriou sú podľa neho novinári.

Uznesenie je plné kriminality Igora Matoviča

Fico nepochybuje o tom, že ho Národná rada SR vydá na väzobné trestné stíhanie. Poznamenal, že ide o pomstu. Viackrát povedal aj to, že ide o porušovanie princípov demokratickej krajiny. Do určitej miery je rád, že po dvoch rokoch hľadania ho neboli schopní obviniť z korupcie, ekonomickej trestnej činnosti, násilného alebo sexuálneho deliktu. "Prišli s tým, že keď som vymenoval svojich dobrých spolupracovníkov do nejakých funkcií, tak som založil zločineckú skupinu," skonštatoval bývalý premiér. Poukázal na to, že uznesenie je plné kriminality Igora Matoviča (OĽANO) a exprezidenta Andreja Kisku.

Poslanci Národnej rady Ľuboš Blaha aj Ladislav Kamenický poznamenali, že Smer-SD stojí za Kaliňákom aj Ficom. Podľa Kamenického sa na Slovensku skončila demokracia a nechce, aby Kaliňák alebo Fico skončili ako bývalý policajný prezident Milan Lučanský.

Heger: Strach Roberta Fica je až hysterický

Premiér Eduard Heger vo svojej reakcii označil Fica za zbabelého. "Strach Roberta Fica z trestného stíhania a jeho dôsledkov je až hysterický. Na dnešnej tlačovej konferencii vystupňoval útoky na prezidentku, obhajoval odsúdeného fašistu a citovo vydieral cez samovraždu generála Lučanského, ktorý sa rozhodol ukončiť svoj život vo väzení. Je to zároveň znak jeho zbabelosti. Nedokáže čeliť svojmu obvineniu chlapsky a niesť zodpovednosť za svoje minulé prešľapy," tvrdí.

Líder Smeru-SD podľa neho štve ľudí proti sebe, uráža svojich oponentov a chce Slovensko uvrhnúť do chaosu. "Keby sa takto deštruktívne správal každý obvinený, tak miesto pokoja a poriadku tu máme anarchiu," odkázal Heger.

"Predsedovi Smeru sa však zlobou a rozkladom nepodarí nakaziť našu uzdravujúcu sa spoločnosť. A ani orgány činné v trestnom konaní, ktoré konajú nezávisle tak, ako im to ukladá zákon. A práve táto nezávislosť vyšetrovateľov a prokurátorov trojnásobnému premiérovi, ktorý každý svojím vystúpením zostupuje do hlbšieho suterénu, najviac prekáža. Ale časy sa zmenili. Už nie sú žiadni ´naši ľudia´. Zákon platí pre každého rovnako," dodal.