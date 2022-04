Poľsko má chrániť vzdušný priestor Slovenska zadarmo: Platiť budeme iba palivo, tvrdí Naď

BRATISLAVA - Poľsko má chrániť vzdušný priestor Slovenskej republiky zadarmo. Slovensko mu bude platiť iba náklady na palivo za zrealizovaný let nad svojím územím. Minister obrany SR Jaroslav Naď (OĽANO) o tom informoval na sociálnej sieti na základe predbežnej politickej dohody. Poľské stíhačky majú dohliadať na Slovensko od podpisu dohody do dodania nových stíhačiek F-16 v roku 2024.

"Je to od Poľska veľké gesto blízkeho spojenectva, za ktoré som im a osobitne ministrovi Mariuszovi Blaszczakovi veľmi vďačný. Peniaze teda nebudeme platiť Rusom, ale môžeme ich použiť na ďalšie potreby u nás v rezorte obrany," skonštatoval minister. Slovensko podľa Naďa pre nevýhodnú zmluvu z dielne vlády Petra Pellegriniho, vtedajšieho premiéra za stranu Smer-SD a dnešného lídra mimoparlamentného Hlasu-SD, zbytočne zaplatilo od roku 2019 za servis stíhacích lietadiel MiG-29 ruskej spoločnosti viac ako 120 miliónov eur.

Naď poukázal na rok 2019, kedy bola zmluva na návrh ministra obrany Petra Gajdoša (SNS) schválená na obdobie do roku 2023. "Kritizoval som to vtedy ako nezmysel, ktorý povedie jednak k zbytočnému zdraženiu údržby lietadiel MiG-29, a tiež k ďalšiemu neprípustnému zvýšeniu závislosti SR od Ruska," poznamenal Naď s tým, že navrhoval vtedy ukončiť prevádzku lietadiel MiG-29 a dohodnúť sa s niektorým zo spojencov na ochrane nášho vzdušného priestoru (tzv. air policing) do dodania nových stíhačiek.

Ako upozornil, kým v rokoch 2016 až 2018 boli platby za servis migov okolo 20 miliónov eur, po roku 2019 prekračovali hranicu 40 miliónov eur. Dodal, že okrem týchto platieb sa investovali ďalšie desiatky miliónov ročne za samotnú prevádzku lietadiel MiG-29.