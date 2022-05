Minister obrany absolvoval rokovanie v Prahe: Nosnou témou bola pomoc Ukrajine

V rámci Severoatlantickej aliancie podľa ministra a ministerky nejestvuje dohoda, podľa ktorej štáty NATO nebudú dodávať Kyjevu niektoré ťažké zbrane. Šéfka českého rezortu obrany uviedla, že takáto dohoda neexistuje alebo o nej ČR nevie. O takomto dokumente podľa vlastných slov nepočul ani šéf slovenského silového rezortu.

Česko a Slovensko sú lídrami v pomoci Ukrajine

"Česko a Slovensko sú spoločne s Poľskom jednými s najväčších lídrov v oblasti pomoci Ukrajine," pripomenula Černochová. Ministerka ďalej uviedla, že na Slovensku v rámci mnohonárodnej bojovej skupiny NATO hrajú prím českí vojaci.

"Každým dňom (na Slovensko) prichádzajú noví (českí) vojaci, aby v auguste alebo začiatkom septembra bola pripravenosť tejto bojovej skupiny naplnená," povedala Černochová a dodala, že okrem Čechov a Slovákov v tomto nadnárodnom zoskupení pôsobia aj Američania, Holanďania, Nemci a Slovinci.

Splníme si úlohu a dáme zdroje do obrany

Minister Naď priblížil, že s českou rezortnou partnerkou počas rokovania diskutoval o "rôznych aspektoch" členstva v NATO."Hovorili sme o obranných rozpočtoch. Verím tomu, že tento rok SR dosiahne dve percentá (HDP vo výdavkoch na obranu). To nebolo plánované, avšak situácia na východnej hranici Aliancia je taká, aká je. Okrem toho, že nám spojenci poskytujú výraznú podporu v podobe jednotiek a vybavenia na našom území, tak my si tiež chceme spraviť našu domácu úlohu a dať adekvátne zdroje do (našej) obrany," uviedol Naď.

Priblížil, že s českou partnerkou hovoril aj o spolupráci v oblasti obranného priemyslu. "Som veľmi rád, že táto spolupráca je čoraz intenzívnejšia," vyhlásil Naď. Konkrétnosti však v tejto chvíli nechcel špecifikovať.

Opravuje sa u nás ukrajinská technika

Minister obrany SR počas tlačovej konferencie spresnil, že na Slovensku je opravovaných "niekoľko desiatok kusov" ukrajinskej vojenskej techniky. Naď pricestoval do Prahy, aby si spolu s Černochovou pripomenuli hrdinstvo československých výsadkárov, ktorí pred osemdesiatimi rokmi vykonali atentát na zastupujúceho ríšskeho protektora Reinharda Heydricha."Smerovanie národa predurčujú jeho hrdinova. Vďaka tým našim majú Slováci a Česi záruky slobodného života," uviedol minister Naď na margo výročia operácie Anthropoid.