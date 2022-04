Fica údajne sledujú vojenskí tajní: Je dôvodom status o obrannom systéme? Naď reaguje, výzva expremiérovi!

BRATISLAVA - Sledujú expremiéra vojenskí tajní? S takýmto názorom totiž prišiel šéf Smeru-SD Robert Fico v stredu popoludní. Podľa jeho slov sa tak stalo po tom, ako zverejnil sporný status, v ktorom sa mal pýtať na to, či Slovensko darovalo obranný systém S-300 Ukrajine. Ministerstvo obrany však k celej veci vydalo jasné stanovisko. Ako to teda celé je?

V stredu popoludní predstúpil poslanecký klub strany Smer-SD pred novinárov, aby informovali o aktuálnej situácii. Riešili zastavenie dodávok ropy do Poľska a Bulharska, rastúcu infláciu, aj odvolávanie ministra vnútra Romana Mikulca. Avšak, Fico okrem toho poukázal aj na ďalší problém - podľa jeho slov ho totiž sleduje Vojenské spravodajstvo. Údajne sa tak stalo po tom, ako Fico na sociálnej sieti zverejnil video z ukrajinských železníc, kde je vidieť vojenská technika, ale aj obranný systém S-300.

Fico sa vtedy pýtal vlády, či obranný systém darovala Ukrajine a či máme nejakú alternatívu, ktorá bude chrániť našu krajinu. Fico si za zverejnenie videa vyslúžil ostrú kritiku od koaličných poslancov a vlády, ktorí ho skritizovali za to, že mohol vyzradiť utajovanú operáciu a tým ohroziť vojakov, ktorí sa o doručenie zásielky starali.

"Vyprosujem si, aby za to, že som povedal, že je nezmyslom posielať S-300 na Ukrajinu, aby tu niekto špekuloval o mojom trestnom stíhaní z vyzvedačstva a vyprosujem si, aby mi dva týždne za nosom chodili agenti vojenského obranného spravodajstva. Toto je koniec štátu, aby opozičný líder bol prv niekoľko mesiacov tajne odpočúvaný na chate pri súkromných rozhovoroch s advokátmi a teraz sme sledovaní vojenským obranným spravodajstvom, pretože už nik neverí SIS-ke, sú dohádaní ako psy medzi sebou, tak všetky veci poprehadzovali na ministra obrany Naďa," povedal Fico na tlačovke. Podľa jeho slov ide o fašistické metódy voči slovenskej demokratickej opozícii. Údajne na tieto obvinenia nemá dôkazy.

Na celú vec už reagoval aj samotný minister obrany Jaroslav Naď (OĽaNO). Ten obvinenia o tom, že Fica sledujú vojenskí tajní, odmieta. Ten následne Fica vyzval, aby Vojenské spravodajstvo neočierňoval. „Vyzývam obvineného Roberta Fica, aby na svoju trápnu politickú obhajobu nezneužíval výmysly proti inštitúcii, ktorá v súčasnosti preukázateľne robí všetko pre to, aby chránila Slovensko a jeho občanov. To, čo Vojenské spravodajstvo robilo za obvineného Fica je len na jeho svedomí a zodpovednosti, ale opäť sa ukazuje to známe, že Fico podľa svojho konania súdi iných,” uviedol Naď v reakcii.

Okrem toho Fica upozornil, že ak má nejaké podozrenia z nelegálnych aktivít vojenských tajných, ako právnik by mal vedieť, ako má v zmysle zákona postupovať pri nahlasovaní takejto činnosti. "Na záver nám dovoľte poučiť bývalého premiéra, že oficiálny názov tejto zložky rezortu obrany je “Vojenské spravodajstvo”, nie “Vojenské obranné spravodajstvo”," uzavrel Naď.